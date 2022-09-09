Моравецького і Левітса відзначено на Алеї сміливості в Києві

Президент Латвії Егілс Левітс і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибули до Києва для перемовин з президентом України Володимиром Зеленським і іншими представниками влади. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE
Президент Латвії Егілс Левітс та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, які у п'ятницю, 9 вересня, перебувають у Києві, були відзначені табличками на Алеї сміливості у Києві, повідомляє пресслужба президента України.
Левітс отримав власну іменну табличку на Алеї. На табличці Моравецького також вказані імена прем’єра Чехії Петра Фіали, колишнього віце-прем’єра Польщі Ярослава Качинського та колишнього прем'єра Словенії Янеза Янші.
"Саме тут, на Алеї сміливості, з’являються імена лідерів держав, народи яких з нами з початку й до кінця, до переможного кінця", - сказав Володимир Зеленський під час урочистостей на Алеї.
Люди, які підтримали Україну в найскладніші часи
Президент України зазначив, що Левітс з перших днів різко засуджував вторгнення Росії в Україну і дії росіян, назвавши їх геноцидом українського народу, а також підтримував надання Україні допомоги, необхідної для перемоги над агресором. Моравецький, а також Фіала, Янша та Качинський у перші дні повномасштабної війни прибули до України. "Це був один із найскладніших моментів війни. Коли віри у свою безпеку серед лідерів багатьох країн ще не було, у нас з’явилася дуже смілива команда", - зазначив Зеленський.
Під час зустрічі Зеленський обговорив з Левітсом та Моравецьким візові обмеження, які їхні країни запровадили для туристів з Росії. "Мені здається, це абсолютно справедливе рішення. Ми сьогодні говорили про те, що маємо об’єднати коло таких країн, і воно має розширюватися, щоб Росія відчувала ціну за цю війну", - зазначив президент України.
Також лідери обговорили енергетичні питання, надання макрофінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу, санкції проти РФ і вступ України до ЄС. "Україна не лише політично й культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз - це об’єднання вільних демократичних країн", - зазначив Егілс Левітс.
Президент Латвії повідомив, що його країна допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців, організувала літні табори для українських дітей, а також почала спеціальну програму з відбудови низки об’єктів у Чернігівській області.
В свою чергу Матеуш Моравецький розповів, що під час перемовин обговорювалося питання створення спеціального хабу, де здійснювався б ремонт військової техніки та навчання українських військових. Крім того, йшлося про участь польських компаній у відбудові України, повідомляє пресслужба ОПУ.
Зеленський отримав найвищу військову нагороду Латвії
Своєю чергою Левітс вручив президенту України найвищу військову нагороду Латвії - орден Вієстура. Рішення про відзначення Володимира Зеленського за героїчний захист своєї країни, землі, а також за захист безпеки Європи ухвалив капітул орденів Латвії 1 березня 2022 року.
Раніше на Алеї сміливості на площі Конституції у Києві були відкриті таблички на честь президента Польщі Анджея Дуди та колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
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