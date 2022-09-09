Моравецького і Левітса відзначено на Алеї сміливості в Києві

Імена державних діячів, які підтримували Україну від самого початку повномасштабного вторгнення Росії, тепер увічнені на площі Конституції в Києві.

Президент Латвії Егілс Левітс та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, які у п'ятницю, 9 вересня, перебувають у Києві, були відзначені табличками на Алеї сміливості у Києві, повідомляє пресслужба президента України.

Левітс отримав власну іменну табличку на Алеї. На табличці Моравецького також вказані імена прем’єра Чехії Петра Фіали, колишнього віце-прем’єра Польщі Ярослава Качинського та колишнього прем'єра Словенії Янеза Янші.

"Саме тут, на Алеї сміливості, з’являються імена лідерів держав, народи яких з нами з початку й до кінця, до переможного кінця", - сказав Володимир Зеленський під час урочистостей на Алеї.

Іменна табличка президента Латвії Егілса Левітса на Алеї сміливості в Києві Фото: PRESIDENT OF UKRAINE

Люди, які підтримали Україну в найскладніші часи

Президент України зазначив, що Левітс з перших днів різко засуджував вторгнення Росії в Україну і дії росіян, назвавши їх геноцидом українського народу, а також підтримував надання Україні допомоги, необхідної для перемоги над агресором. Моравецький, а також Фіала, Янша та Качинський у перші дні повномасштабної війни прибули до України. "Це був один із найскладніших моментів війни. Коли віри у свою безпеку серед лідерів багатьох країн ще не було, у нас з’явилася дуже смілива команда", - зазначив Зеленський.

Моравецький неодноразово засуджував російську агресію проти України, підтримував захист вимушених переселенців з України та санкційну політику стосовно РФ. Фіала захищає найжорсткіші антиросійські санкції та виступає за вступ України до Європейського Союзу. Янша твердо підтримав Україну, а Словенія від самого початку вторгнення надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні. Качинський також виступив за надання Києву всієї необхідної допомоги, підкреслюється в повідомленні пресслужби ОПУ.

Табличка з іменами прем'єр-міністра Польші Матеуша Моравецького, прем’єра Чехії Петра Фіали, колишнього прем'єра Словенії Янеза Янші та колишнього віце-прем’єра Польщі Ярослава Качинського на Алеї сміливості в Києві Фото: PRESIDENT OF UKRAINE

Співпраця з Польщею і Латвією

Під час зустрічі Зеленський обговорив з Левітсом та Моравецьким візові обмеження, які їхні країни запровадили для туристів з Росії. "Мені здається, це абсолютно справедливе рішення. Ми сьогодні говорили про те, що маємо об’єднати коло таких країн, і воно має розширюватися, щоб Росія відчувала ціну за цю війну", - зазначив президент України.

Також лідери обговорили енергетичні питання, надання макрофінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу, санкції проти РФ і вступ України до ЄС. "Україна не лише політично й культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз - це об’єднання вільних демократичних країн", - зазначив Егілс Левітс.

Президент Латвії повідомив, що його країна допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців, організувала літні табори для українських дітей, а також почала спеціальну програму з відбудови низки об’єктів у Чернігівській області.

В свою чергу Матеуш Моравецький розповів, що під час перемовин обговорювалося питання створення спеціального хабу, де здійснювався б ремонт військової техніки та навчання українських військових. Крім того, йшлося про участь польських компаній у відбудові України, повідомляє пресслужба ОПУ.

Зеленський отримав найвищу військову нагороду Латвії

Своєю чергою Левітс вручив президенту України найвищу військову нагороду Латвії - орден Вієстура. Рішення про відзначення Володимира Зеленського за героїчний захист своєї країни, землі, а також за захист безпеки Європи ухвалив капітул орденів Латвії 1 березня 2022 року.

Раніше на Алеї сміливості на площі Конституції у Києві були відкриті таблички на честь президента Польщі Анджея Дуди та колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.