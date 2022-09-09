Рада ЄС схвалила п'ять мільярдів євро макрофіну для України

Ці гроші будуть спрямовані на забезпечення функціонування держави та її критичної інфраструктури, наприклад шкіл, лікарень чи офісів, зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні п'яти мільярдів євро макрофінансової допомоги. Рішення було ухвалене під час зустрічі міністрів фінансів країн-членів Європейського Союзу у Празі, повідомляє у п'ятницю, 9 вересня, пресслужба міністерства фінансів Чехії, яка наразі головує в ЄС.

"Після липневої домовленості про надання одного мільярда євро, міністри фінансів ЄС у Празі погодилися пришвидчити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі п'яти мільярдів євро", - йдеться у повідомленні.

Ці гроші будуть спрямовані на забезпечення функціонування держави та її критичної інфраструктури, наприклад шкіл, лікарень чи офісів, зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Перед тим, як Україна отримає цю макрофінансову допомогу, її надання також має схвалити Європейський парламент.

Україна отримає ще три мільярди пізніше

Позика, підкріплена гарантіями держав-членів ЄС, є частиною загального пакету в дев'ять мільярдів євро, оголошеного в травні. Один мільярд євро з цього пакету Україна отримала на початку серпня.

Збинек Станюра додав, що на наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань він "сприятиме швидкому досягненню угоди про надання решти трьох мільярдів євро, для чого ми також маємо домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти".