Рада ЄС схвалила п'ять мільярдів євро макрофіну для України

"Після липневої домовленості про надання одного мільярда євро, міністри фінансів ЄС у Празі погодилися пришвидчити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі п'яти мільярдів євро", - йдеться у повідомленні.
Ці гроші будуть спрямовані на забезпечення функціонування держави та її критичної інфраструктури, наприклад шкіл, лікарень чи офісів, зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.
Перед тим, як Україна отримає цю макрофінансову допомогу, її надання також має схвалити Європейський парламент.
Збинек Станюра додав, що на наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань він "сприятиме швидкому досягненню угоди про надання решти трьох мільярдів євро, для чого ми також маємо домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти".
Експорт електроенергії: чому Україна її продає попри війну?