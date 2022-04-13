 Президенти Польщі та країн Балтії їдуть до Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2022

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Новини

Президенти Польщі та країн Балтії їдуть до Києва

До Києва їдуть лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії, аби показати підтримку українцям. У столиці в них запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Майдані Незалежності в центрі Києва

Майдані Незалежності в центрі Києва

Вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та Естонії Алар Каріс відвідають Київ. Про це лідери країн повідомили на своїх сторінках у Twitter у середу, 13 квітня.

"Ми відвідуємо Україну, щоби показати міцну підтримку українцям, зустрінемося з дорогим другом президентом України Володимиром Зеленським", - написав Каріс.

На зустрічі планується обговорити надання допомоги українській армії та цивільному населенню, а також проведення розслідування воєнних злочинів Росії в Україні з метою відправити під суд відповідальних за них осіб, пише естонське видання ERR.

Візит до Києва без президента ФРН

Разом із лідерами Польщі та Балтійських країн відвідати Україну був готовий президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Однак, за словами німецького політика, "у Києві цього не захотіли".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив Штайнмаєра в тому, що той нібито "протягом десятиліть плів павутину контактів з Росією", та сказав, що у Києві чекають на візит канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Утім заступник голови Вільної демократичної партії Німеччини Вольфганг Кубіккі (Wolfgang Kubicki) виключив можливість візиту Шольца до України. "Я не можу уявити, що канцлер уряду, сформованого за підтримки ВДП, поїде в країну, яка оголосила главу нашої держави небажаною персоною", - сказав він.

До України знову починають приїжджати західні лідери

10 квітня до Києва прибув прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який під час зустрічі із Зеленським повідомив про підготовку нової фінансової та військової допомоги Україні. Лідери пройшлися урядовим кварталом і центром міста та поспілкувалися з місцевими жителями.

До цього, 8 квітня, Київ відвідала президентка Європейської комісії Урсула фон Ляєн (Ursula von der Leyen), верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель і прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер. Делегація відвідала місто Буча під Києвом, де росіяни вбили сотні мирних мешканців.

Фон дер Ляєн передала Зеленському анкету для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Своєю чергою Боррель офіційно підтвердив, що представництво ЄС відновлює роботу в Києві.

У середині березня з Зеленським у Києві зустрічалися прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, а також прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький і Чехії Петр Фіала. Тоді вони закликали інших західних лідерів наслідувати їхній приклад і в такий спосіб продемонструвати солідарність з українським народом у боротьбі проти російського вторгнення.

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