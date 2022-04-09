ЄС відновлює роботу дипломатичної місії у Києві

У Києві відновлює роботу дипломатичне представництво Європейського Союзу в Україні. Про це під час візиту до української столиці у п'ятницю, 8 квітня, повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, передає пресслужба ЄС.

За його словами, це дозволить покращити взаємодію ЄС з українською владою. "У рамках цього візиту Євросоюз повертається до Києва. У буквальному сенсі, я маю на увазі: глава нашого представництва повернувся сюди, щоб забезпечити більш тісну та пряму співпрацю з українською владою", - сказав Боррель.

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Глава європейської дипломатії зазначив, що під час візиту переконався у тому, що, попри складні обставини, українська влада здатна забезпечити "повну та ефективну роботу" державних та урядових структур. "Повернення нашого представництва до Києва забезпечить навіть кращу взаємодію з урядом та надасть більше підтримки українському народу", - сказав Боррель.

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Голова диппредставництва ЄС Матті Маасікас супроводжував Борреля та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час їхнього візиту до Києва. Він залишиться у місті для організації відновлення роботи диппредставництва ЄС та процес повернення персоналу, який було тимчасово переміщено до польського міста Жешув після нападу Росії на Україну 24 лютого.

Нагадаємо, про повернення посла до Києва раніше цього тижня заявило міністерство закордонних справ Литви, а наприкінці березня до столиці України прибув тимчасовий повірений у справах Словенії. З початку російської війни у Києві незмінно залишався посол Польщі в Україні. 5 квітня до Києва повернулося й посольство Туреччини, яке після початку російської агресії було тимчасово перенесено до Чернівців.