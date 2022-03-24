Боррель: РФ поки не зацікавлена у переговорах про припинення вогню

Росія поки що не зацікавлена у переговорах про припинення вогню в Україні, оскільки її армія не досягла своїх воєнних цілей, заявив у четвер, 24 березня, верховний представник Євросоюзу з зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанському телеканалу TVE.

"Нині Росія не хоче ні про що домовлятися: вона хоче лише окупувати територію. Вона хоче захопити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона хоче серйозно вести переговори лише тоді, коли закріпить сильну позицію", - цитує Борреля інформагенція Reuters.

За його словами, Європейський Союз та союзники продовжать надавати військову допомогу українській армії. При цьому Боррель певен, що "все вирішиться у найближчі 15 днів".

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Війна Росії проти України

24 лютого РФ направила свої війська в Україну для проведення так званої "спеціальної військової операції" з "демілітаризації та денацифікації" України. Насправді ж Росія веде повномасштабну війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі, унаслідок чого гинуть люди.

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Станом на 24 березня з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже загинуло 128 дітей, ще 172 постраждало. За даними ООН, станом на 0 годин 23 березня внаслідок бойових дій в Україні загинуло щонайменше 977 і поранено 1594 мирних жителів. Також нині з України вимушено виїхало понад 3,6 мільйона громадян, ще мільйони людей є вимушеними переселенцями всередині країни.

Нагадаємо, 28 лютого між делегаціями Росії та України в Гомельській області Білорусі відбувся перший раунд переговорів про припинення вогню, зустріч тривала п'ять годин. Наразі, за даними Офісу президента України, переговори проводяться щоденно у форматі відеозв'язку. Україна вимагає особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Москва на це поки що не погоджується.