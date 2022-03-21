 У Євросоюзі схвалили створення сил швидкого реагування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2022

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Новини

У Євросоюзі схвалили створення сил швидкого реагування

ЄC затвердив "Стратегічний компас", який повинен посилити його оборону за наступні 5-10 років. Він передбачає створення сил швидкого реагування Євросоюзу з п'яти тисяч військових.

EU Flaggen

Рада Європейського Союзу затвердила "Стратегічний компас". Це документ, який містить конкретні заходи для укріплення безпеки та оборони ЄС протягом наступних 5-10 років. Свою згоду на цей план дали міністри закордонних справ і оборони країн Євросоюзу на спільному засіданні у понеділок, 21 березня в Брюсселі, повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

"Агресивна війна Росії є тектонічним зсувом у європейській історії. ЄС більш єдиний, ніж будь-коли, перед лицем неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії проти України, яка грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН, а також підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність", - зазначається у документі.

Сили реагування ЄС мають бути готові до 2025

"Стратегічний компас" починається зі спільної для всіх країн ЄС оцінки загроз ті викликів їхній безпеці. Також він пропонує практичні заходи з часовими рамками для їхнього виконання. Ці заходи поділили за чотирма блоками: "Діяти", "Убезпечити", "Інвестувати" та "Співпрацювати з партнерами".

Найбільшу увагу до себе привернула ініціатива створити сили швидкого реагування Євросоюзу в розмірі п'яти тисяч військових. До кінця поточного року в ЄС планують розробити сценарії їхнього застосування. У 2023 році повинні початися спільні тренування цих сил, а повністю операційно готовими вони мають бути в 2025 році. Водночас верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики наголосив, що у ЄС не хочуть створювати європейську армію.

Також компас передбачає, наприклад, створення набору інструментів реагування на гібридні загрози, а також команд експертів, які консультуватимуть, як реагувати на ці загрози. Крім того, в Євросоюзі мають намір підняти видатки на оборону, а також збільшити ефективність цих інвестицій.

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