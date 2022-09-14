"Спроба затопити Кривий Ріг": по місту випустили вісім ракет

Російські війська ввечері у середу, 14 вересня, випустили по Кривому Рогу вісім крилатих ракет, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram. Ракети поцілили по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури. Постраждалих серед мирного населення немає.

"Російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна - спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді… Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста", - написав Тимошенко, додавши, що "служби вже ліквідують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація".

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram спочатку повідомив, що унаслідок удару кілька районів міста залишилися без води. За його даними, є серйозні пошкодження гідротехнічних споруд. Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пізніше уточнив, що подача води на населення вже почалася, "якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом".

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Зеленський: Спроба затопити Кривий Ріг

Удари по місту прокоментував і президент України Володимир Зеленський. "Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу - ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг. Все, що можуть окупанти, - це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так", - йдеться у повідомленні президента в Telegram.

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