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Загальна сума допомоги Україні з бюджету Євросоюзу і від країн, що до нього входять, наблизилася до 50 мільярдів євро - БоррельФото: GERARD CERLES/AFP/Getty Images
ПолітикаЄвропа

ЄС виділить Україні ще 500 млн євро військової допомоги

Ксенія Польська
2 год. тому

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив про нову військову допомогу Україні та міжнародну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів.

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Рада міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу домовилася про надання Україні сьомого траншу військової допомоги на загальну суму 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру (European Peace Facility). Про це на пресконференції у Брюсселі у понеділок, 23 січня, оголосив верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він також повідомив про досягнуту країнами Євросоюзу угоду про виділення ще 45 мільйонів євро на спеціальну місію ЄС з навчання українських військових. Ця місія, розрахована на базову підготовку 15 тисяч українських солдатів, запрацювала у Польщі наприкінці 2022 року.

Таким чином, сума, виділена Україні через Європейський фонд миру, заснований ЄС у 2021 році, сягне 3,6 мільярда євро. Тим часом загальна сума допомоги Україні з бюджету Євросоюзу і від країн, що до нього входять, наблизилася до 50 мільярдів євро, що робить ЄС світовим лідером у наданні допомоги Україні, повідомив Боррель.

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Міжнародна прокуратура у Гаазі

Крім того, Рада ЄС із закордонних одностайна у своїй думці про те, що військові злочини в Україні не можуть залишатися безкарними, зазначив глава європейської дипломатії. За його словами, на засіданні було обговорено варіанти можливого притягнення винних до відповідальності. 

Ведеться ця дискусія і в ООН, "у тому числі й у контексті наступної Генеральної Асамблеї", уточнив Боррель. Він заявив, що першим кроком на шляху до притягнення винних до відповідальності буде створення офісу міжнародної прокуратури у Гаазі за підтримки Міжнародного кримінального суду.

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На питання про зрушення у процесі поставок Україні німецьких танків Leopard 2 він відповів, що Німеччина не блокує інші країни, які бажають передати ці танки Києву, і попросив оцінити належним чином "вражаючі кількісні результати" зустрічі в форматі "Рамштайн".

Рамштайн: яку зброю чекає Україна від союзників?

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Прапор ЄС

ЄС виділить Україні ще 500 млн євро військової допомоги

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