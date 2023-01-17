Україна отримала від ЄС 3 мільярди євро макрофіну

Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі три мільярди євро - із загалом передбачених на цей рік 18 мільярдів євро, повідомили у вівторок, 17 січня, в Єврокомісії. "Комісія сьогодні переказала перший транш у розмірі три мільярди із пакета макрофінансової допомоги для України обсягом до 18 мільярдів євро", - йдеться у заяві.

Наступні виплати здійснюватимуться щомісяця з березня у розмірі 1,5 мільярда євро й залежатимуть від задовільного прогресу у виконанні узгоджених умов, а також постійного дотримання вимог до звітності, зазначає ЄК.

"Завдяки цим коштам Україна зможе продовжувати виплачувати зарплати та пенсії та підтримувати роботу основних державних послуг, таких як лікарні, школи та житло для переселенців. Окрім того, це дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критично важливу інфраструктуру, зруйновану Росією під час її загарбницької війни, таку як енергетична інфраструктура, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости", - наголошується у заяві.



Президент України Володимир Зеленський, висловлюючи подяку ЄС та голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), зазначив, що збереження фінансової стабільності України життєво важливе для спільної перемоги над російським агресором.

Умови фінансування

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний 16 січня між Україною та ЄС, містить 20 пунктів у чотирьох блоках, від прогресу у виконанні яких залежатиме виділення другого та подальшого траншу розширеної макрофінансової допомоги ЄС на 18 мільярдів євро. Про це спершу повідомило у понеділок видання "Європейська правда", а також згодом підтвердила, з посиланням на власні джерела, агенція "Інтерфакс-Україна".



Так, за інформацією видання "Європейська правда", ці 20 пунктів розбито на чотири блоки: "Верховенство права", "Енергетика", "Структурні реформи та ефективне управління" і "Макрофінансова стабільність".



Як уточнило агенції "Інтерфакс-Україна" джерело, частина з цих пунктів перегукується з Меморандумом із Міжнародним валютним фондом, де уряд і Нацбанк взяли на себе навіть більш жорсткі терміни. Наприклад, у разі призначення наглядової ради "Нафтогазу" у документі з МВФ зазначений термін до кінця січня, тоді як у документі з ЄС - перший квартал 2023 року. Водночас співрозмовник агенції уточнив, що найбільше пунктів - сім - містить розділ "Верховенство права".

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