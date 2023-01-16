Макрофін для України: ЄС виплатить три мільярди 17 січня

Брюссель виділить кошти на підставі укладеного в понеділок меморандуму. Це допоможе Україні "підтримувати макроекономічну стабільність", зауважив Денис Шмигаль.

Україна і Європейський Союз у понеділок, 16 січня, підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду, що передбачає надання Києву 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у вигляді позик протягом 2023 року, йдеться у повідомленні на сайті українського уряду.

З українського боку відповідні договори підписали міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Андрій Пишний, з боку ЄС - віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс. Останній зазначив в Twitter, що стабільна фінансова підтримка ЄС допоможе Україні "покрити свої нагальні потреби".

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зауважила, що допомога Україні для протистояння російській агресії "надзвичайно важлива та невідкладна" і Єврокомісія діятиме "з максимальною швидкістю та рішучістю". "Вже завтра (17 січня - Ред.) ми виплатимо перші три мільярди євро з 18 мільярдів євро макрофінансової підтримки погодженої в грудні", - написала вона в Twitter.

Так само прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Домбровскісу і фон дер Ляєн за підтримку, зауваживши, що кошти ЄС допоможуть "надалі підтримувати макроекономічну стабільність". А Сергій Марченко зазначив, що в умовах "системного знищення Росією цивільної та критично важливої інфраструктури" Україна потребує "ритмічного та передбачуваного" надходження коштів від партнерів.

Умови фінансування

Як зауважили в уряді України, кошти будуть надходити до державного бюджету протягом 2023 року рівномірними частинами "з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов". Раніше Єврокомісія заявляла, що для отримання допомоги Київ матиме проводити реформи для зміцнення верховенства права, ефективного врядування, боротьби з корупцією. Також передбачалося, що при наданні нового траншу європейські структури перевірятимуть, наскільки ефективно Україна впроваджуватиме реформи.

Допомога спрямовуватиметься на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету, зокрема на заробітну плату працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, медичних закладів, виплату пенсій, фінансування окремих програм державної соціальної допомоги.

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