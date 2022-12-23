Конгрес США схвалив надання Києву 45 млрд доларів у 2023-му
Степан Смишляєв
57 хв. тому
Президент України Володимир Зеленський подякував за ухвалення документа і "непохитну двопартійну підтримку України в боротьбі за свободу".
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Палата представників США (нижня палата парламенту - Ред.) у п'ятницю, 23 грудня, схвалила законопроєкт про державні витрати у 2023 році на загальну суму 1,66 трильйона доларів. Серед іншого він передбачає виділення 44,9 мільярда доларів на військову, економічну і гуманітарну допомогу Україні.