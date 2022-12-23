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Конгрес США схвалив виділення 44,9 мільярда доларів на військову, економічну і гуманітарну допомогу Україні в 2023 роціФото: Kevin Lamarque/REUTERS
ПолітикаСполучені Штати Америки

Конгрес США схвалив надання Києву 45 млрд доларів у 2023-му

Степан Смишляєв
57 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський подякував за ухвалення документа і "непохитну двопартійну підтримку України в боротьбі за свободу".

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Палата представників США (нижня палата парламенту - Ред.) у п'ятницю, 23 грудня, схвалила законопроєкт про державні витрати у 2023 році на загальну суму 1,66 трильйона доларів. Серед іншого він передбачає виділення 44,9 мільярда доларів на військову, економічну і гуманітарну допомогу Україні.

Ухвалення документа підтримали 225 конгресменів, "проти" проголосував 201, повідомляє AFP. 

Законопроєкт також передбачає передачу арештованих російських активів Україні і реформування виборчого законодавства, спрямоване на те, щоб уникнути повторення  минулорічного штурму Капітолію.

Напередодні документ схвалив і Сенат США. Тепер його має підписати президент країни Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський подякував керівництву Конгресу і представникам обох партій за ухвалення документа і "непохитну двопартійну підтримку України в боротьбі за свободу".

"Надзвичайно важливо, що народ Америки разом з українцями в цій боротьбі", - написав він у Twitter.

США затвердили оборонний бюджет

Також у п'ятницю Байден підписав закон про оборонний бюджет країни на 2023 рік у розмірі 858 мільярдів доларів. З цієї суми 800 мільйонів доларів виділять на підтримку України.

21 грудня адміністрація Байдена оголосила про нову військову допомогу Україні на 1,8 мільярда доларів, яка включатиме зенітні ракетні комплекси Patriot, а також комплекти JDAM для забезпечення використання високоточних керованих бомб винищувачами.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України США надали Києву понад 20 мільярдів доларів безпекової допомоги.

ЗРК Patriot: чому ця американська зброя така важлива для ЗСУ

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