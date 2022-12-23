Сенат США схвалив надання Києву 45 мільярдів доларів у 2023
Олександр Куницький
3 год. тому
Законопроєкт про виділення Києву 45 мільярдів доларів допомоги в 2023 році ще має затвердити Палата представників і підписати президент США Джо Байден.
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Cенат США (верхня палата Конгресу. - Ред.) схвалив 22 грудня законопроєкт про державні витрати на 1,66 трильйона доларів у 2023 році, який, серед іншого, передбачає надання Україні 44,9 мільярда доларів допомоги. Голоси "за" документ віддали 68 сенаторів, "проти" висловилися 29, повідомляє агенція Associated Press.
Законопроєкт на 4155 сторінках передбачає виділення понад 850 мільярдів доларів на оборону та понад 770 - на внутрішні програми протягом фінансового року, який у США закінчується у вересні. З-поміж іншого, він передбачає й обмеження використання китайської соціальної мережі TikTok.
Тепер своє слово має сказати Палата представників, яка голосуватиме за законопроєкт у п'ятницю, 23 грудня, пише агенція Reuters. У разі підтримки з боку нижньої палати Конгресу документ надійде на підпис президенту США Джо Байдену.