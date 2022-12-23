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Капітолій у Вашингтоні, де засідає Конгрес СШАФото: J. Scott Applewhite/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Сенат США схвалив надання Києву 45 мільярдів доларів у 2023

Олександр Куницький
3 год. тому

Законопроєкт про виділення Києву 45 мільярдів доларів допомоги в 2023 році ще має затвердити Палата представників і підписати президент США Джо Байден.

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Cенат США (верхня палата Конгресу. - Ред.) схвалив 22 грудня законопроєкт про державні витрати на 1,66 трильйона доларів у 2023 році, який, серед іншого, передбачає надання Україні 44,9 мільярда доларів допомоги. Голоси "за" документ віддали 68 сенаторів, "проти" висловилися 29, повідомляє агенція Associated Press.  

Законопроєкт на 4155 сторінках передбачає виділення понад 850 мільярдів доларів на оборону та понад 770 - на внутрішні програми протягом фінансового року, який у США закінчується у вересні. З-поміж іншого, він передбачає й обмеження використання китайської соціальної мережі TikTok.

Тепер своє слово має сказати Палата представників, яка голосуватиме за законопроєкт у п'ятницю, 23 грудня, пише агенція Reuters. У разі підтримки з боку нижньої палати Конгресу документ надійде на підпис президенту США Джо Байдену.  

Допомога Україні від США

21 грудня адміністрація Байдена оголосила про нову військову допомогу Україні на 1,8 мільярда доларів, яка включатиме системи протиракетної оборони Patriot, а також комплекти JDAM для забезпечення використання високоточних керованих бомб винищувачами. 

15 грудня Сенат США ухвалив оборонний бюджет країни на 2023 рік у розмірі 858 мільярдів доларів, з яких 800 мільйонів доларів виділять на підтримку України. Документ передали на підпис Байдену.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України США надали Києву понад 20 мільярдів доларів безпекової допомоги. 

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