Сенат США підтримав передачу Україні арештованих активів РФ

Поправку до законопроєкту про державні витрати США, яка дозволяє передавати Україні арештовані активи російських олігархів, ще має затвердити Палата представників і підписати президент.

Американський Cенат (верхня палата Конгресу. - Ред.) схвалив поправку до законопроєкту про державні витрати на 2023 фінансовий рік, яка передбачає передачу арештованих російських активів Україні.

Поправку вніс з голосу під час розгляду законопроєкту Сенатом 22 грудня республіканець Ліндсі Грем, повідомляє CNN. За його словами, це дозволить міністерству юстиції США через державного секретаря "перераховувати доходи від арештованих активів олігархів або підсанкційних компаній народу України". "Це буде полегшення для американських платників податків і поганий день для олігархів", - додав Грем.

Як зазначив старший радник Конгресу США Пол Массаро, рішення про передачу Україні конфіскованих активів РФ Сенат схвалив одноголосно.

Сенат схвалив надання Україні 45 мільярдів доларів

Схвалений законопроєкт про державні витрати передбачає виділення понад 850 мільярдів доларів на оборону та понад 770 - на внутрішні програми протягом фінансового року, який у США закінчується у вересні. Серед іншого, документом планується надати Україні 45 мільярдів доларів допомоги.

Тепер своє слово має сказати Палата представників, яка голосуватиме за законопроєкт у п'ятницю, 23 грудня, пише агенція Reuters. У разі підтримки з боку нижньої палати Конгресу документ надійде на підпис президенту США Джо Байдену.

Нагадаємо, 30 листопада президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що Росія та її олігархи мають заплатити фінансово за руйнування в Україні, які вже оцінюються в понад 600 мільярдів євро. За її словами, Європейський Союз має частину з цих коштів: він заблокував 300 мільярдів резервів Російського центрального банку та заморозив 19 мільярдів євро російських олігархів.

Фон дер Ляєн зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами. "Після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні", - пояснила вона.

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