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Засідання спецкомітету Палати представників під час доповіді звіту
Засідання спецкомітету Палати представників під час доповіді звітуФото: J. Scott Applewhite/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

У Конгресі США опублікували звіт про штурм Капітолія

Олександр Куницький | Катерина Вєнкіна
3 год. тому

Спецкомітет Палати представників завершив 18-місячне розслідування, опублікувавши 814-сторінкову доповідь про штурм Капітолія. Експерти звинуватили Трампа у змові з метою скасування результатів виборів президента США.

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Спеціальний комітет Палати представників США (нижньої палати Конгресу. - Ред.) завершив 18-місячне розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Звіт на 814 сторінки за підсумками опитування понад тисячі свідків, проведення 10 слухань та вивчення мільйонів сторінок документів був опублікований ввечері 22 грудня.

Згідно з висновками звіту, колишній президент Дональд Трамп порушив закон, взявши участь у "багатосторонній змові" з метою скасування результатів президентських виборів 2020 року, і не зробив жодних дій, аби зупинити атаку своїх прихильників. Основною причиною заворушень 6 січня "стала одна людина - колишній президент США Дональд Трамп, за яким пішли багато інших", йдеться у доповіді.

Штурм Капітолія "серйозно загрожував демократії" та "поставив під загрозу життя американських законодавців", резюмувала група комітету в складі дев'яти експертів. У звіті описується тиск на рівні штатів, на федеральних чиновників, законодавців і на той час віцепрезидента Майка Пенса, з метою підтасувати результати або іншим чином порушити закон, зазначає агентство Associated Press.

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Прокурорам рекомендують висунути Трампу обвинувачення

19 грудня комісія Палати представників рекомендувала міністерству юстиції США висунути Трампу обвинувачення у вчиненні чотирьох злочинів. На думку комісії, Трамп може бути обвинувачений у перешкоджанні офіційній роботі Конгресу, змові з метою шахрайства щодо федерального уряду, змові для надання неправдивих свідчень та підбурюванні до заколоту з застосуванням насильства. Це перший випадок в історії США, коли Конгрес рекомендує розпочати кримінальне переслідування щодо експрезидента.

Після оголошення рішення комісії Трамп назвав усі звинувачення проти себе "сфальшованими", а також нагадав, що у рамках процедури імпічменту ці звинувачення були розглянуті та зняті з нього. Рекомендація з боку Конгресу формально не зобов'язує міністерство вживати певних заходів, рішення про висунення обвинувачень залишається за прокурорами.

Нагадаємо, радикально налаштовані прихильники Трампа, який програв вибори президента США, після його промови на мітингу у Вашингтоні 6 січня 2021 року прорвалися до Капітолія та перервали спільне засідання Сенату й Палати представників. Під час штурму у ході зіткнень нападників з поліцією загинули п'ятеро людей, серед них - один правоохоронець, ще двоє поліцейських вчинили згодом самогубство. Після заворушень затримали близько 50 людей, кільком з них поред'явили обвинувачення. 

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