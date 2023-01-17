Фон дер Ляєн закликала надати Україні усю можливу допомогу

Україні потрібна будь-яка допомога та інвестиції - не лише держсектору, а й приватні, заявила Урсула фон дер Ляєн в Давосі. "Україна заслуговує мати настільки багато підтримки, наскільки це можливо", - наголосила вона.

Президентка Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), виступаючи на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у вівторок, 17 січня, закликала присутніх на форумі надати Україні будь-яку допомогу для відновлення країни.

Голова ЄК відзначила "моральну та фізичну мужність" народу України в умовах вторгнення РФ в країну. Звертаючись до присутньої в залі першої леді України Олени Зеленської, фон дер Ляєн сказала: "За останній рік ваша країна вразила світ і надихнула всю Європу. І я можу запевнити вас, що Європа завжди підтримуватиме вас".



Фон де Ляєн наголосила, що для просування вперед у процесі надання допомоги та реконструкції необхідні знання, а також гроші. "Мій заклик до вас: нам потрібна будь-яка допомога "на борту". Україна заслуговує мати настільки багато підтримки, наскільки це можливо. І нам потрібні не лише інвестиції державного сектору, а й приватні інвестиції та ваші знання", - сказала фон дер Ляєн, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Перша леді України Олена Зеленська, виступаючи на ВЕФ, дорікнула окремим його учасникам. "Вас усіх об'єднує те, що ви справді впливові (…) Але не всі ви використовуєте цей вплив, або іноді ви використовуєте його таким чином, що він ще більше роз'єднує", - сказала вона.



Зеленська також повідомила, що привезла на форум листи від українського керівництва до Урсули фон дер Ляєн і президента Китаю Сі Цзіньпіна. Лист останньому вона планує передати через віцепрем'єра КНР Лю Хе, який виступить у вівторок у Давосі.