EUMAM - нова місія ЄС з підготовки українських військових

Польща та Німеччина починають вишкіл великих українських військових підрозділів, що захищатимуть Україну від російських агресорів. Що наразі відомо про місію?

Місяць тому у ЄС ухвалили рішення про старт нової тренувальної місії для української армії. Практичний запуск місії було дано у вівторок, 15 листопада, після зустрічі міністрів оборони 27 країн ЄС у Брюсселі. "Розпочинати можна негайно", - заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) і додала, що перші військові з України зможуть прибути вже найближчими днями до Німеччини для початку навчання на кількох базах і навчальних полігонах. Проте з міркувань безпеки Ламбрехт не стала вдаватися в оперативні подробиці.

"Ми зробимо значний внесок у цю справу, - сказала глава оборонного відомства. - До червня ми плануємо вишколити 5 тисяч військових у бригадному форматі". На практиці це означає, що великі бойові підрозділи української армії чисельністю від 1,5 тисячі до 5 тисяч вояків повинні будуть спільно відпрацьовувати повернення під контроль території, окупованої Росією.

Йдеться про взаємодію бойових підрозділів, служб постачання, допоміжних військ, таких як інженери, зв'язківці чи медики, з військовим командуванням усіх рівнів. Наприклад, сучасний військовий полігон Альтмарк у федеральній землі Саксонія-Ангальт пасує саме для такого типу навчання. Він оснащений системою цифрового моделювання з високопродуктивними комп'ютерами, в якій кілька "сторін" можуть змагатися між собою на тренувальному полі бою, до того ж з чималим навчальним ефектом.

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Найбільша військова місія ЄС

Протягом наступних двох років підготовку, як очікується, пройдуть 15 тисяч українських військових. Голова нової військової місії ЄС (EUMAM Ukraine) французький віцеадмірал Ерве Блежан очікує, що війна в Україні буде тривалою. "Сьогодні війна дуже складна. Українська армія потребує спеціальних навичок, щоби мати можливість використовувати сучасну зброю та використовувати сучасну тактику. Це війна, яка абсолютно відрізняється від тієї, яку ми знали раніше", - пояснив у Брюсселі верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

15 тисяч українських військових пройдуть навчання на військових базах в країнах ЄС Фото: OLEG PALCHYK/Territorial Defence Forces of Ukraine

Значна частина навчань проходитиме у Польщі. Залучені будуть не лише військові інструктори країн, що прийматимуть українців, але й військові з усіх країн ЄС. За словами Борреля, кожна армія робить свій унікальний внесок навичок і підготовки. "Буде докладено величезних зусиль задля оновлення та зміцнення української армії", - сказав Боррель.

За масштабами це, безперечно, найбільша військова місія, яку коли-небудь створювали на рівні ЄС. Річна вартість навчань становить близько 50-60 мільйонів євро, які покриваються з бюджету ЄС. На проїзд та спорядження українських військових передбачено 16 мільйонів євро. За словами дипломатів ЄС, місія може бути розширена в залежності від перебігу війни Росії проти України.

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Ремонт у Словаччині і боєприпаси

Разом з підготовкою військових покращуватиметься і забезпечення України озброєннями. Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Словаччина і Німеччина спільно створять центр ремонту важких озброєнь. Основна мета - оперативне обслуговування та ремонт поставлених в Україну західних самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню. "Важливо, щоби все, що буде поставлено, після боїв можна було б відремонтувати", - сказала Ламбрехт.

Німецькі самохідні гаубиці PzH 2000 незабаром зможуть ремонтувати у Словаччині Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Не менш важливо й організувати постачання боєприпасів. Країни ЄС домовилися спільно закуповувати боєприпаси та спорядження, щоби поповнити склади європейських армій, які вже поставили Україні чимало зі своїх власних запасів. "Треба поповнювати запаси. Ми повинні робити це разом, щоб уникнути конкуренції на ринку, як це сталося з вакцинами від Covid", - пояснив Жозеп Боррель. Ідеться про "кращі ціни, кращу якість і щоби все відбувалося швидко".

Боррель оголосив, що наступного року після тривалої підготовки будуть нарешті готові сили швидкого реагування ЄС. У Брюсселі вирішили посилити спільну оборонну складову з огляду на війну на сході континенту, розділивши повноваження і підвищуючи "оперативну сумісність" підрозділів. Ідеться про такі навіть, здавалося б, прості речі як уніфікація калібру зброї та боєприпасів, транспортних засобів, запчастин, радіозв'язку. ЄС також хоче полегшити логістику переміщення обладнання та екіпажів через внутрішні кордони ЄС.