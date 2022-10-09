ЄС планує провести навчання 15 тисяч військових ЗСУ - ЗМІ

Країни Євросоюзу планують цієї зими провести навчання до 15 тисяч українських військових, повідомляє у неділю, 9 жовтня, німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на високопоставлених європейських дипломатів та відповідні рішення.

Дві штаб-квартири навчальної місії, тривалістю поки що у два роки, мають відкрити у Німеччині та Польщі. За даними видання, посли ЄС в рамках Комітету з потань політики і безпеки вже затвердили рішення, згідно з яким відповідні модулі та структури навчальної місії мають створити у стислі терміни.

Мета навчань полягає в тому, щоб Україна могла "самостійно вести бойові дії щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету", повідомляє газета.

Центри підготовки у Польщі та ФРН

У Польщі, зокрема, створять багатонаціональну команду інструкторів, що діятиме на оперативному рівні. Планується, що тут українських військових навчатимуть захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї, наданню медичної допомоги та боротьбі з кібератаками. Також відбуватиметься навчання з військової логістики, ремонту озброєння, вуличних боїв та протиповітряної оборони, а також підготовка артилеристів.

У другому навчальному командуванні у Німеччині, за даними Welt am Sonntag, відбуватиметься спеціальний вишкіл більшого масштабу, наприклад, з розмінування територій або тактична підготовка. Планується також проведення навчальних курсів в інших країнах ЄС. Рішення щодо нової навчальної місії мають ухвалити міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Люксембурзі 17 жовтня.

Ця навчальна місія має доповнити тренувальні місії для українських військових, які вже діють в окремих державах ЄС. У майбутньому кількість військових, які проходитимуть навчання, може значно перевищити 15 тисяч людей.

Збільшити військову підтримку

ЄС найближчими місяцями також хоче значно збільшити військову допомогу Україні. Для цього так званий Європейський фонд миру (EFF) мають до 2027 року збільшити із нинішніх 5,7 мільярда до 10-12 мільярдів євро. Крім того, із цих коштів частково фінансуються постачання зброї Києву країнами - членами ЄС. Однак жодних конкретних рішень поки що не ухвалено, зазначає німецьке видання.