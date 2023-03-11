ЄС попросить треті країни посилити моніторинг торгівлі - ЗМІ
Аліна Коломієць
53 хв. тому
Брюссель звернеться до третіх країн, щоб визначити, чи потрапляють у Росію підсанкційні товари, які можуть бути використані у війні проти України, пише Bloomberg.
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Європейський Союз планує звернутися до третіх країн, де спостерігається сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, які Росія може використовувати у військових цілях проти України, посилити моніторинг торгівлі. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.
За словами джерел Bloomberg, мета цього запиту - визначити, чи потрапляють підсанкційні товари в Росію. Запит, який передбачатиме розширення моніторингу та збору інформації про торговельні потоки, стосуватиметься сотень підсанкційних товарів і технологій, які можуть бути використані у військових цілях.
Агенція зазначає, що експорт передових напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій з країн Євросоюзу і "Великої сімки" (G7) до Росії значно скоротився після запровадження санкцій та експортного контролю. Водночас різко зросли поставки з ЄС та G7 до Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Казахстану та інших країн Східної Європи й Центральної Азії, а також, своєю чергою, експорт з цих країн до РФ.
ЄС і його союзники зараз дедалі більше зосереджуються на тому, щоб усунути будь-які лазівки і не допустити обходу санкцій. США також посилюють тиск на Туреччину і ОАЕ для обмеження торговельних потоків з Росією. Цього місяця Анкара зупинила транзит підсанкційних товарів до РФ, але залишаються побоювання, що товари, продані на турецькому ринку, зрештою можуть бути реекспортовані до Росії, сказав один із співрозмовників Bloomberg.
У п'ятницю, 10 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент США Джо Байден на зустрічі у Вашингтоні домовилися посилити тиск на держави та інші суб'єкти, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції.
"Ми готові спільно зробити кроки, спрямовані проти суб'єктів у третіх країнах, щоб перешкодити тим, хто допомагає Росії вести війну з будь-якої частини світу, звідки йде ця підтримка", - йдеться у спільній заяві Байдена та фон дер Ляєн. Головною метою є протидія методам, за допомогою яких Росія обходить санкції.