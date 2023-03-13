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Прапори ЄС біля будівлі Єврокомісії в Брюсселі
Прапори ЄС біля будівлі Єврокомісії в БрюсселіФото: YVES HERMAN/REUTERS
ПолітикаЄвропа

ЄС подовжив санкції персональні проти РФ на пів року

Аліна Коломієць
1 год. тому

Євросоюз продовжив до 15 вересня санкції проти майже 1,7 тисячі фізичних та юридичних осіб РФ. ЄС обіцяє, що буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Європейський Союз у понеділок, 13 березня, продовжив іще на пів року, до 15 вересня, санкції проти Росії, запроваджені через війну в Україні. У "чорному списку" - 1 473 фізичних та 205 юридичних осіб.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, а також заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам.

Єврорада зазначає, що після 24 лютого 2022 року ЄС масово розширив санкції проти Росії з метою суттєво послабити її економічну базу, позбавити РФ критично важливих технологій та ринків, а також значно обмежити її здатність вести війну.

"Росія повинна негайно припинити свою жорстоку війну. Європейський Союз буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується у повідомленні.

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Десятий пакет санкцій

25 лютого, до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЄС запровадив десятий пакет санкцій проти Росії. До "чорного списку" потрапили ще 121 фізична та юридична особа. Також  новий пакет передбачав значні нові обмеження на імпорт й експорт, заборону російських пропагандистських ЗМІ.

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