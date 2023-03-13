ЄС подовжив санкції персональні проти РФ на пів року

Євросоюз продовжив до 15 вересня санкції проти майже 1,7 тисячі фізичних та юридичних осіб РФ. ЄС обіцяє, що буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Європейський Союз у понеділок, 13 березня, продовжив іще на пів року, до 15 вересня, санкції проти Росії, запроваджені через війну в Україні. У "чорному списку" - 1 473 фізичних та 205 юридичних осіб.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, а також заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам.

Єврорада зазначає, що після 24 лютого 2022 року ЄС масово розширив санкції проти Росії з метою суттєво послабити її економічну базу, позбавити РФ критично важливих технологій та ринків, а також значно обмежити її здатність вести війну.

"Росія повинна негайно припинити свою жорстоку війну. Європейський Союз буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується у повідомленні.

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Десятий пакет санкцій

25 лютого, до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЄС запровадив десятий пакет санкцій проти Росії. До "чорного списку" потрапили ще 121 фізична та юридична особа. Також новий пакет передбачав значні нові обмеження на імпорт й експорт, заборону російських пропагандистських ЗМІ.

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