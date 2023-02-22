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Фото: picture-alliance/RIA Novosti/V. Sergeev
ПолітикаЄвропа

12 країн ЄС розслідуватимуть, як Росія обходить санкції

Павло Мильников | Ольга Журавльова
3 год. тому

Німеччина і ще 11 країн ЄС пропонують запустити єдину аналітичну платформу для розслідування конкретних випадків обходу санкцій щодо РФ і підозрілих торгових потоків, пише dpa.

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Дванадцять країн Євросоюзу, включно з Німеччиною та країнами Балтії, запустили ініціативу щодо більш рішучої боротьби з обходом санкцій щодо Росії. "Обхідні тактики росіян і зусилля з постачання стають численнішими і витонченішими", - йдеться в документі для обговорень з іншими державами ЄС, уривки з якого агентство dpa навело у вівторок, 21 лютого. Автори документа особливо наголошують на необхідності протидіяти цьому.

Країни-ініціатори пропонують, зокрема, запустити єдину аналітичну платформу, за допомогою якої можна розслідувати конкретні випадки і підозрілі торгові потоки. Серед інших пропозицій - розширення заборони доступу на європейський єдиний ринок компаніям із країн за межами ЄС. Така опція передбачена на той випадок, якщо експортовані в Росію товари або компоненти можуть бути використані в її війні проти України, зазначає агенція.

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У фокусі - компоненти для оборонної, енергетичної та космічної галузей

Ініціатором проєкту виступили Нідерланди. Приводом стала підозра, що деякі підсанкційні товари фактично досі потрапляють до РФ обхідними шляхами. Занепокоєння викликають насамперед компоненти для оборонної, енергетичної та космічної галузей.

"Ми не хочемо, щоб інші країни допомагали Росії обходити санкції й уникати їх", - заявила держсекретарка у справах Європи при МЗС Франції Лоуренс Бун на полях міністерської зустрічі ЄС. Її країна входить до числа тих, хто підтримав ініціативу, зазначає dpa.

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