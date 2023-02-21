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Рада Європейського Союзу продовжила до 24 лютого 2024 року санкції, запроваджені проти Росії за визнання "незалежності "ДНР" і "ЛНР"Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Євросоюз на рік продовжив антиросійські санкції

Степан Смишляєв
18 хв. тому

В Євросоюзі наголошують, що й надалі не визнаватимуть незаконну анексію Росією територій України і підтримуватимуть її територіальну цілісність.

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Рада Європейського Союзу продовжила до 24 лютого 2024 року санкції, запроваджені рік тому проти Росії за визнання "незалежності "ДНР" і "ЛНР". Відповідне рішення напередодні було опубліковане в "Офіційному журналі Євросоюзу"  і набуло чинності з вівторка, 21 лютого.

"Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і відданий повній реалізації політики невизнання незаконної анексії Росією", - наголошується в рішенні.

Санкції проти РФ

Запроваджені минулого року санкції, зокрема, передбачають, заборону імпорту до ЄС товарів, що походять з непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей, заборону фінансування та страхування, пов'язаного з імпортом таких товарів, заборону купувати нерухомість та підприємства на цих територіях. Також забороняється продавати в окуповані регіони товари чи технології енергетичного, транспортного, видобувного і телекомунікаційного секторів. На додаток до цих обмежень Євросоюз уже ухвалив дев'ять пакетів додаткових санкцій, 

зокрема повну заборону на імпорт російської морської нафти і обмеження цін на неї, заборону на експорт до РФ низки товарів та технологій, пов'язаних з ВПК, авіацією та космічною галуззю. 

ЄС готує десятий пакет санкцій

До річниці вторгнення Росії в Україну ЄС планує запровадити 10-раунд санкцій проти Москви. Як очікується, він, серед іншого, передбачатиме заборону на постачання високотехнологічних товарів, які можуть використовуватися в російському озброєнні. Це, зокрема, електроніка, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіаційна електроніка, тепловізори, важкі транспортні засоби, сталь і алюміній.

У рамках нового раунду санкцій ЄС також планує відключити ще чотири російських банки від системи SWIFT. Серед них - "Альфа-Банк", "Тінькофф" і "Росбанк". Крім того, Євросоюз планує заборонити роботу арабських служб Russia Today і Sputnik на своїй території.

За оцінками президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), новий пакет санкції спричинить збитки для РФ на 11 мільярдів євро.

Тим часом, попри санкції, Міжнародний валютний фонд у останньому звіті суттєво покращив прогноз для економіки РФ  у 2023 році - з падіння на 2,3 відсотка на зростання на 0,3 відсотка. А 2024 року очікується прискорення зростання економіки РФ до 2,1 відсотка.

Читайте також: Чиновник ЄС: Вплив санкцій на економіку РФ обмежений

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