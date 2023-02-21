Євросоюз на рік продовжив антиросійські санкції

В Євросоюзі наголошують, що й надалі не визнаватимуть незаконну анексію Росією територій України і підтримуватимуть її територіальну цілісність.
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Рада Європейського Союзу продовжила до 24 лютого 2024 року санкції, запроваджені рік тому проти Росії за визнання "незалежності "ДНР" і "ЛНР". Відповідне рішення напередодні було опубліковане в "Офіційному журналі Євросоюзу" і набуло чинності з вівторка, 21 лютого.
"Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і відданий повній реалізації політики невизнання незаконної анексії Росією", - наголошується в рішенні.
Санкції проти РФ
Запроваджені минулого року санкції, зокрема, передбачають, заборону імпорту до ЄС товарів, що походять з непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей, заборону фінансування та страхування, пов'язаного з імпортом таких товарів, заборону купувати нерухомість та підприємства на цих територіях. Також забороняється продавати в окуповані регіони товари чи технології енергетичного, транспортного, видобувного і телекомунікаційного секторів. На додаток до цих обмежень Євросоюз уже ухвалив дев'ять пакетів додаткових санкцій,
зокрема повну заборону на імпорт російської морської нафти і обмеження цін на неї, заборону на експорт до РФ низки товарів та технологій, пов'язаних з ВПК, авіацією та космічною галуззю.
ЄС готує десятий пакет санкцій
До річниці вторгнення Росії в Україну ЄС планує запровадити 10-раунд санкцій проти Москви. Як очікується, він, серед іншого, передбачатиме заборону на постачання високотехнологічних товарів, які можуть використовуватися в російському озброєнні. Це, зокрема, електроніка, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіаційна електроніка, тепловізори, важкі транспортні засоби, сталь і алюміній.
У рамках нового раунду санкцій ЄС також планує відключити ще чотири російських банки від системи SWIFT. Серед них - "Альфа-Банк", "Тінькофф" і "Росбанк". Крім того, Євросоюз планує заборонити роботу арабських служб Russia Today і Sputnik на своїй території.
Тим часом, попри санкції, Міжнародний валютний фонд у останньому звіті суттєво покращив прогноз для економіки РФ у 2023 році - з падіння на 2,3 відсотка на зростання на 0,3 відсотка. А 2024 року очікується прискорення зростання економіки РФ до 2,1 відсотка.