Нові санкції обійдуться РФ в 11 млрд євро – фон дер Ляєн

За словами Урсули фон дер Ляєн, новий пакет санкцій проти РФ буде спрамований на товари подвійного призначення та електронні компоненти, які Москва використовує для дронів, ракет та гелікоптерів.

Десятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може обійтися їй у 11 мільярдів євро, заявила у середу, 15 лютого, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Зокрема, серед пропозицій - запровадження нових заборон на експорт промислових товарів, подальші обмеження на експорт технічних продуктів, розширення списку підсанкційних осіб, до якого увійдуть "пропагандисти і воєначальники Путіна" та заходи, спрмовані на запобігання обходу вже існуючих санкцій, написала фон дер Ляєн у Twitter.

"Ми говоримо про 11 мільярдів євро. Ми пропонуємо обмеження на деякі товари подвійного призначення та електронні компоненти, що використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети та гелікоптери", - сказала вона в Європейському парламенті перед початком переговорів представників держав-членів ЄС у Брюсселі, цитує Reuters.

Санкції можуть запровадити проти Ірану

Глава Єврокомісії також зазначила, що ЄС обговорить розширення санкцій проти Ірану, який постачає РФ, зокрема, ударні дрони.

"Існують також сотні безпілотників, вироблених в Ірані, які використовуються Росією на полі бою в Україні. Ці іранські безпілотники вбивають українських цивільних... Тому вперше ми також пропонуємо санкції, спрямовані проти іранських економічних операторів, зокрема тих, що пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції", - наголосила фон дер Ляєн.

Крім того, за даними джерел Reuters, Єврокомісія запропонувала ЄС відключити ще чотири російських банки від системи SWIFT. Серед них – "Альфа-Банк", "Тінькофф" і "Росбанк".

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Водночас до списку забороненого імпорту до ЄС з Росії буде додано гуму та асфальт, а також ЄС заборонить роботу арабської служби Russia Today на своїй території.

Джерела агентства також зазначають, що нові санкції стосуватимуться тепловізорів, радіоприймачів, важких транспортних засобів, а також сталі, алюмінію та машин, що слугують для промислових і будівельних цілей.

ЄС прагне посилити контроль за ефективністю санкцій

Як додає агентство, ЄС прагне як розширити перелік обмежувальних заходів проти Росії, так і закрити лазівки у вже запроваджених санкціях, зокрема посиленням контролю за продажем супутникових даних Китаю, щодо яких, за словами джерел, є ризик того, що вони можуть потрапити до Росії.

"Країни ЄС також розглядають додаткові зобов'язання щодо звітності, щоб краще відстежувати російські активи в Європі, оскільки вони шукають шляхи використання грошей, заморожених під санкціями, для фінансування відновлення України після війни", - йдеться у повідомленні агентства.

Як очікується, новий пакет санкцій проти Росії ЄС запровадить до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року.

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