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Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн в Європейському парламентіФото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Нові санкції обійдуться РФ в 11 млрд євро – фон дер Ляєн

Анастасія Шепелева
2 год. тому

За словами Урсули фон дер Ляєн, новий пакет санкцій проти РФ буде спрамований на товари подвійного призначення та електронні компоненти, які Москва використовує для дронів, ракет та гелікоптерів.

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Десятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може обійтися їй у 11 мільярдів євро, заявила у середу, 15 лютого, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Зокрема, серед пропозицій -  запровадження нових заборон на експорт промислових товарів, подальші обмеження на експорт технічних продуктів, розширення списку підсанкційних осіб, до якого увійдуть "пропагандисти і воєначальники Путіна" та заходи, спрмовані на запобігання обходу вже існуючих санкцій, написала фон дер Ляєн у Twitter.

"Ми говоримо про 11 мільярдів євро. Ми пропонуємо обмеження на деякі товари подвійного призначення та електронні компоненти, що використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети та гелікоптери", - сказала вона в Європейському парламенті перед початком переговорів представників держав-членів ЄС у Брюсселі, цитує Reuters.

Санкції можуть запровадити проти Ірану

Глава Єврокомісії також зазначила, що ЄС обговорить розширення санкцій проти Ірану, який постачає РФ, зокрема, ударні дрони.

"Існують також сотні безпілотників, вироблених в Ірані, які використовуються Росією на полі бою в Україні. Ці іранські безпілотники вбивають українських цивільних... Тому вперше ми також пропонуємо санкції, спрямовані проти іранських економічних операторів, зокрема тих, що пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції", - наголосила фон дер Ляєн.

Крім того, за даними джерел Reuters, Єврокомісія запропонувала ЄС відключити ще чотири російських банки від системи SWIFT. Серед них – "Альфа-Банк", "Тінькофф" і "Росбанк". 

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Водночас до списку забороненого імпорту до ЄС з Росії буде додано гуму та асфальт, а також ЄС заборонить роботу арабської служби Russia Today на своїй території.

Джерела агентства також зазначають, що нові санкції стосуватимуться тепловізорів, радіоприймачів, важких транспортних засобів, а також сталі, алюмінію та машин, що слугують для промислових і будівельних цілей.

ЄС прагне посилити контроль за ефективністю санкцій

Як додає агентство, ЄС прагне як розширити перелік обмежувальних заходів проти Росії, так і закрити лазівки у вже запроваджених санкціях, зокрема посиленням контролю за продажем супутникових даних Китаю, щодо яких, за словами джерел, є ризик того, що вони можуть потрапити до Росії.

"Країни ЄС також розглядають додаткові зобов'язання щодо звітності, щоб краще відстежувати російські активи в Європі, оскільки вони шукають шляхи використання грошей, заморожених під санкціями, для фінансування відновлення України після війни", - йдеться у повідомленні агентства.

Як очікується, новий пакет санкцій проти Росії ЄС запровадить до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року.

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