Санкції ЄС: До Росії не експортуватимуть унітази - ЗМІ

Посли Євросоюзу поки не змогли погодити десятий пакет санкцій щодо Росії. За даними ЗМІ, у переліку забороненої до експорту в Росію продукції є унітази та зливні бачки.

Посли країн Європейського Союзу поки не змогли погодити десятий пакет санкцій щодо Росії. Як повідомляє Politico в четвер, 16 лютого, розбіжності виникли через плани обмежити ввезення з Росії синтетичного каучуку, який використовується переважно для виробництва шин.

За даними видання, до ідеї заборонити імпорт цієї сировини з РФ скептично поставилися, зокрема, Італія та Німеччина.

Politico оцінює імпорт синтетичного каучуку з Росії, який може підпасти під заборону, в 700 мільйонів доларів на рік.

Унітази - під забороною експорту

146-сторінковий список товарів, експорт яких забороняється, серед іншого включає і низку речей, які використовуються в побуті. Зокрема, "біде, унітази, змивні бачки та подібне сантехнічне обладнання", а також світлодіоди, конопляну пряжу, вилкові навантажувачі, машини для сортування пошти, цеглу, шини та навіть пера для ручок, пише EUobserver .

"Туалети стали символом того, що 24-річне правління російського президента Володимира Путіна ніяк не допомогло покращити життя росіян, коли російські солдати почали їх красти, спочатку в Грузії в 2008 році, а тепер і в Україні - тому що кожна п'ята російська домівка все ще їх не має", - зауважує видання.

Воно уточнює, що ЄС включив до санкційних списків туалети в жовтні минулого року, та планує зберегти в оновленому переліку, який має набути чинності до річниці початку війни, 24 лютого.

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Заборона на високотехнологічні товари

Окрім символічних предметів, у переліку є і низка високотехнологічних товарів, які можуть використовуватися в російському озброєнні. Це, зокрема, електроніка, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіаційна електроніка, морські камери та рідкоземельні мінерали, елементи, які використовуються в нанотехнологіях і при виробництві токсинів.

Раніше повідомлялося, що нові санкції також стосуватимуться тепловізорів, радіоприймачів, важких транспортних засобів, сталі, алюмінію та машин, що слугують для промислових і будівельних цілей.

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Нові відключення від SWIFT

У рамках нового раунду санкцій ЄС також планує відключити ще чотири російських банки від системи SWIFT. Серед них - "Альфа-Банк", "Тінькофф" і "Росбанк". Крім того, Євросоюз планує заборонити роботу арабських служб Russia Today і Sputnik на своїй території.

Будуть запроваджені й нові персональні санкції до близько 130 росіян, зокрема пропагандистів, політиків, військових командувачів і державних службовців. Росіянам заборонять обіймати керівні посади в компаніях критичної інфраструктури, таких як газосховища. Крім того, планується накладати штрафи на банки та окремих банкірів, які допомагають громадянам РФ приховувати свої статки в ЄС.

Також обмежувальні заходи можуть торкнутися восьми іранських компаній. Їм заборонять продавати товари подвійного використання за постачання Росії дронів.

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