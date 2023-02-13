ЗМІ розкрили деталі десятого пакета санкцій проти РФ

Новий пакет антиросійських санкцій у Євросоюзі готуються ухвалити наступного тижня - до річниці вторгнення РФ в Україну. У "чорний" список мають внести ще близько 130 фізичних і юридичних осіб, дізналося Politico.

До чергового, десятого пакета санкцій ЄС щодо Росії, яка розв'язала повномасштабну війну проти України, можуть внести близько 130 фізичних і юридичних осіб. Про це у понеділок, 13 лютого, пише видання Politico з посиланням на європейських чиновників та дипломатів.

Зокрема, під обмеження може потрапити найбільший приватний російський банк "Альфа-банк", заснований мільярдером Михайлом Фрідманом. Обмеження готують і стосовно низки інших російських фінансово-кредитних інститутів, військових, чиновників і пропагандистів російських ЗМІ, йдеться у повідомленні.

Також можуть запровадити заборону на експорт до РФ вантажівок, будівельної техніки та електронних компонентів, які Росія може використовувати для виробництва зброї. До "чорного списку" можуть внести, зокрема, осіб і компанії в третіх країнах, яких пов'язують із ПВК "Вагнер" або підтримкою війни Росії проти України, зазначає видання.

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Окрім того, у ЄС обговорюють заборону російським громадянам входити до складу рад директорів компаній критичної інфраструктури в ЄС, як-от електромережі або газопостачальні компанії. Брюссель також планує накласти санкції на судноплавну компанію з ОАЕ, яку підозрюють у допомозі Росії обійти санкції щодо експорту нафти.

ЄС планує оголосити новий санкційний пакет до першої річниці російського вторгнення в Україну. Раніше голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) прогнозувала, що новий пакет санкцій має завдати збитків РФ у розмірі близько 10 мільярдів євро.

Дев'ять пакетів санкцій і очікуване зростання економіки РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, Євросоюз запровадив дев'ять пакетів санкцій проти Москви, зокрема повну заборону ЄС на імпорт російської морської нафти і обмеження цін на неї. У обмежувальному списку понад 400 суб'єктів. До обмежень, зокрема, включили заборону на експорт до РФ низки товарів та технологій, пов'язаних з ВПК, авіацією та космічною галуззю. Дев'ятий пакет санкцій ухвалили у грудні 2022 року.

Тим часом, попри санкції, Міжнародний валютний фонд у останньому звіті суттєво покращив прогноз для економіки РФ у 2023 році - з падіння на 2,3 відсотка на зростання на 0,3 відсотка. А 2024 року очікується прискорення зростання економіки РФ до 2,1 відсотка.