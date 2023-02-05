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Росіяни маркують іранські дрони як виробництва РФФото: Roman Petushkov/REUTERS
КонфліктиІран

Москва і Тегеран планують у РФ завод з виробництва БПЛА

Степан Смишляєв
19 хв. тому

За даними джерел WSJ, майданчик для заводу у РФ уже обраний. Планується найближчими роками виробити не менше 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні.

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Москва і Тегеран просуваються вперед із планами будівництва нового заводу в Росії, який зможе найближчими роками виробити не менше 6 тисяч безпілотників іранської розробки длявійни в Україні. Про це у неділю, 5 лютого, пише видання The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерале в офіційних колах. 

За даними джерел видання, на початку січня іранська делегація прибула до Росії, щоб відвідати обраний для заводу майданчик у місті Єлабуга, що у Татарстані, та погодити деталі запуску проєкту.

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На новому підприємстві планується випускати вдосконалені дрони-камікадзе Shahed-136, що здатні літати швидше та далі. Наразі, як розповіли чиновники, Іран спільно з РФ веде їхню розробку. Це може створити нові проблеми для України та інших країн, проти яких можуть бути використані безпілотники, наголошує WSJ.

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