Москва і Тегеран планують у РФ завод з виробництва БПЛА
Степан Смишляєв
19 хв. тому
За даними джерел WSJ, майданчик для заводу у РФ уже обраний. Планується найближчими роками виробити не менше 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні.
https://p.dw.com/p/4N7yS
Реклама
Москва і Тегеран просуваються вперед із планами будівництва нового заводу в Росії, який зможе найближчими роками виробити не менше 6 тисяч безпілотників іранської розробки длявійни в Україні. Про це у неділю, 5 лютого, пише видання The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерале в офіційних колах.
За даними джерел видання, на початку січня іранська делегація прибула до Росії, щоб відвідати обраний для заводу майданчик у місті Єлабуга, що у Татарстані, та погодити деталі запуску проєкту.
На новому підприємстві планується випускати вдосконалені дрони-камікадзе Shahed-136, що здатні літати швидше та далі. Наразі, як розповіли чиновники, Іран спільно з РФ веде їхню розробку. Це може створити нові проблеми для України та інших країн, проти яких можуть бути використані безпілотники, наголошує WSJ.