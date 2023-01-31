Незважаючи на санкції: МВФ передбачив зростання економіки РФ

МВФ покращив прогноз зростання світового ВВП у 2023 році до 2,9 відсотка - це на 0,2 відсотка більше, ніж очікувалося у жовтні. Прогноз суттєво покращено і для РФ - як на 2023, так і на 2024 роки.

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз за темпами зростання світового ВВП у 2023 році до 2,9 відсотка - це на 0,2 пункта більше, ніж очікувалося у жовтні. У тому числі прогноз поліпшили і для економіки РФ. Про це йдеться в опублікованій у понеділок, 30 січня, доповіді МВФ. Водночас економічний прогноз зростання на наступний, 2024 рік, організація знизила на 0,1 відсоткового пункта - до 3,1 відсотка. Обидва показника значно нижчі від середнього за 2000-2019 роки (3,8 відсотка).

"Позитивні сюрпризи" для багатьох країн

У МВФ зазначають, що динаміка економічного стану багатьох країн принесла "позитивні сюрпризи" та продемонструвала "несподівано високу стійкість". Так, ВВП Китаю, як очікується, у 2023 році зросте на 5,2 відсотка, а через рік - на 4,5 відсотка. Не в останню чергу високі темпи зростання КНР аналітики пояснюють відмовою Пекіна від політики "нульової толерантності" до ковід.

Економіка Індії, за прогнозом МВФ, зросте цього року на 6,1 відсотка, а наступного - на 6,8 відсотка. У США ці показники імовірно становитимуть 1,4 та 1 відсоток, відповідно. Для Росії прогноз суттєво покращено - 2023 року з падіння на 2,3 відсотка на зростання на 0,3 відсотка, а 2024 року очікується прискорення зростання економіки РФ до 2,1 відсотка.

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Німеччина уникла загрози рецесії

Що стосується Німеччини, то її економіка, згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, цьогоріч зросте лише на 0,1 відсотка. Однак це краще за жовтневий прогноз, який обіцяв ФРН невелику рецесію на тлі різкого скорочення поставок газу з РФ. 2024 року МВФ очікує прискорення зростання німецької економіки до 1,4 відсотка.

Від інших великих країн ЄС - таких, як Франція, Італія та Іспанія - МВФ очікує вищого зростання. Винятком є Великобританія, по економіці якої минулий кризовий рік вдарив сильніше, ніж очікувалося. Їй прогноз обіцяє падіння ВВП цього року на 0,6 відсотка, і лише 2024-го - зростання на 0,6 відсотка.

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