НБУ погіршив прогноз економічного зростання на 2023 рік

Унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі, Нацбанк знизив очікування щодо динаміки ВВП. Економічне зростання в 2023 році оцінюється в 0,3 відсотка.

Аналітики Національного банку України (НБУ) очікують у поточному році економічне зростання в обсязі 0,3 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП). Таку оцінку динаміки ВВП регулятор опублікував у четвер, 26 січня, в інфляційному звіті за 2022 рік .

"Національний банк очікує незначного зростання реального ВВП у 2023 році - на 0,3 відсотка. Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення щодо тривалості збереження безпекових ризиків. Останнє матиме наслідком відтермінування повноцінного розблокування портів, що стримуватиме потенціал відновлення експорту", - визнають у НБУ.

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Також за прогнозами регулятора, цього року варто очікувати сповільнення темпів інфляції до 18,7 відсотка. "Цьому сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії", - переконані в головній фінансовій інституції країни.

Ще в жовтні 2022 року в Нацбанку очікували, що в 2023-2024 роках показник ВВП зростатиме на чотири-п'ять відсотків на рік у разі оптимістичного сценарію та два-три відсотки - в разі негативного.

Падіння ВВП за 2022 рік менше за очікування

Водночас у НБУ наголосили, що внаслідок енергетичного терору з боку РФ "спад ВВП України в четвертому кварталі 2022 року поглибився (до 35 відсотків у річному вимірі)". Утім, через дещо кращі показники в третьому кварталі, "швидкій адаптації частини бізнесу й населення до нових умов оцінку падіння реального ВВП у 2022 році поліпшено до 30,3 відсотка".

Ще в жовтневому прогнозі зазначалося, що за підсумками року економічна активність знизиться на 31,5 відсотка. Також за підсумками 2022 року споживчі ціни зросли на 26,6 відсотка, йдеться в звіті НБУ.

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