Падіння ВВП України у жовтні прискорилося до 39 відсотків

Російські атаки по об'єктах критичної інфраструктури у жовтні погіршили падіння ВВП до 39 відсотків у порівнянні з жовтнем 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні - 35 відсотків, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко на зустрічі із представниками американських ЗМІ у четвер. "За підсумками 9 місяців ми оцінюємо падіння ВВП на рівні близько 30 відсотків. Однак у разі продовження атак, а в результаті - відключень, ВВП може знизитися нижче", - цитує її слова пресслужба відомства.

Проте Свириденко зазначила, що українська економіка демонструє непогані адаптаційні можливості та гнучкість. "Вже можна бачити, з якою рекордною швидкістю наші енергетики повертають людям світло. Українці теж не підводять: щоразу, коли ми просимо людей знизити споживання електроенергії, ми отримуємо економію від 7 до 20 відсотків. І з такою допомогою від людей нам легше збалансувати систему", - заявила перша віцепрем'єрка

Держстат: інфляція у жовтні зросла до 2,5 відсотка

У жовтні зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 2,5 відсотків, повідомила Державна служба статистики (Держстат) в четвер. У вересні цей показник становив 1,9 відсотка.

Загалом з початку цього року споживчі ціни в Україні зросли на 24,8 відсотка, а базова інфляція становила 20,1 відсотка, уточнив Держстат.

Як повідомляють у відомстві, у жовтні й ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,2 відсотка. Найбільше подорожчали яйця - 60,6 відсотка. Водночас на 4,8 відсотка подешевшали продукти переробки зернових.

Читайте також: Інфляція в Єврозоні вперше перевищила 10 відсотків

НБУ прогнозує інфляцію на рівні 30 відсотків у 2022-му році

Інфляція за підсумками 2022 року становитиме 30 відсотків, але такий рівень "є достатньо помірним, ураховуючи виклики війни та рекордні за кілька десятиліть світові темпи зростання цін", повідомляли раніше в Нацбанку України.

Надалі інфляція сповільнюватиметься: у 2023 році за прогнозом вона становитиме близько 21 відсотка, у 2024 році - менш як 10 відсотків. "Відчутніше зниження інфляції стримуватимуть наслідки війни та високі темпи зростання адміністративних цін. У результаті повернення інфляції до цілі НБУ 5 відсотків очікується лише у 2025 році", - визнали в Нацбанку.

Читайте також: Безробіття й інфляція як наслідок війни РФ проти України