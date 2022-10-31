Інфляція в Єврозоні вперше перевищила 10 відсотків

Споживчі ціни в Єврозоні в жовтні зросли на 10,7 відсотка, повідомив Євростат із посиланням на першу оцінку даних. У країнах Балтії інфляція становила близько 22 відсотків.

За попередніми даними, у жовтні споживчі ціни в Єврозоні зросли на 10,7 відсотка, якщо порівнювати з тим самим місяцем 2021 року. Таким чином показник інфляції сягнув нового історичного максимуму, уперше з часу запровадження євро в 1999 році, перевищивши десятивідсоткову позначку, повідомило в понеділок, 31 жовтня, Європейське статистичне відомство (Євростат) у Люксембурзі, спираючись на першу оцінку отриманих даних.

Як і минулого місяця, у жовтні особливо істотно зросли ціни на енергоносії - на 41,9 відсотка. Харчові продукти, тютюнові вироби та алкогольна продукція подорожчали на 13,1 відсотка.

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Найвища інфляція в країнах Балтії та Нідерландах

Найвищий жовтневий рівень інфляції серед країн Єврозони виявився в балтійських країнах, становивши в кожній з них близько 22 відсотки. Крім того, доволі високий показник зафіксовано в Нідерландах - майже 17 відсотків. Помірніше, ніж в інших країнах, зросли споживчі ціни у Франції (7,1 відсотка) та в Іспанії (7,3 відсотка). У Німеччині, за даними Євростату, інфляція в жовтні становила 11,6 відсотка. Зі свого боку Федеральне статистичне відомство Німеччини 28 жовтня припустило, що цей показник у жовтні досягне позначки 10,4 відсотка. Як зазначає AFP, Євростат використовує інші методи розрахунку, порівнюючи показники різних країн.

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У вересні інфляція в Єврозоні становила 9,9 відсотка.

Попри рекордну інфляцію і подальшу війну РФ в Україні, економіка Єврозони в третьому кварталі незначно зросла. ВВП країн Єврогрупи за період з липня по вересень збільшився на 0,2 відсотка порівняно з другим кварталом, повідомив Євростат.

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