ВВП України впав майже на третину в 2022 році - мінекономіки
Степан Смишляєв
56 хв. тому
Показник падіння ВВП України в 2022 році - найгірший за часів незалежності. Втім він кращий, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення
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За підсумками 2022 року падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України попередньо оцінюється в 30,4 відсотка з похибкою два відсотки, повідомило у четвер, 5 січня, міністерство економіки.
"Це є об'єктивно найгіршим результатом часів незалежності, втім кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50 відсотків падіння ВВП і глибше", - йдеться в повідомленні.
При цьому в грудні падіння ВВП оцінюється у 34 відсотки (з похибкою в два відсотки), що менше, ніж оцінка за листопад - 37 відсотків із тією ж похибкою. Оцінка падіння валового продукту в IV кварталі (жовтень-грудень) - 35,5 відсотка з похибкою в два відсотки.
Удари по енергетиці завадили стабілізації
Менше падіння в грудні порівняно з листопадом пояснюється, зокрема, "певною стабілізацією ситуації з енергопостачанням". "Втім подальші терористичні ракетні атаки з боку РФ завдали хоч і не критичних, втім пошкоджень (зокрема, енергетичній інфраструктурі), що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність", - пояснили в міністерстві.
Про значний негативний вплив ракетних ударів РФ по українській енергетиці на економічну ситуацію в країні мінекономіки заявляло ще в листопаді. Після падіння ВВП у II кварталі (квітні-червні) на 37,2 відсотка, в III кварталі (липні-вересні) ситуація дещо покращилася і він впав на 30,8 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Однак у жовтні через російські атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури України падіння ВВП прискорилося до 39 відсотків. Також тоді міністерство погіршило прогноз падіння ВВП за підсумками року з 32 до 33,2 відсотка.