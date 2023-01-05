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Після певної стабілізації економічної ситуації в Україні в третьому кварталі 2022 року, в четвертому вона знов погіршилась через удари РФ по енергетиці.Фото: Gleb Garanish/REUTERS
ЕкономікаУкраїна

ВВП України впав майже на третину в 2022 році - мінекономіки

Степан Смишляєв
56 хв. тому

Показник падіння ВВП України в 2022 році - найгірший за часів незалежності. Втім він кращий, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення

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За підсумками 2022 року падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України попередньо оцінюється в 30,4 відсотка з похибкою два відсотки, повідомило у четвер, 5 січня, міністерство економіки.

"Це є об'єктивно найгіршим результатом часів незалежності, втім кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50 відсотків падіння ВВП і глибше", - йдеться в повідомленні.

При цьому в грудні падіння ВВП оцінюється у 34 відсотки (з похибкою в два відсотки), що менше, ніж оцінка за листопад - 37 відсотків із тією ж похибкою. Оцінка падіння валового продукту в IV кварталі (жовтень-грудень) - 35,5 відсотка з похибкою в два відсотки.

Удари по енергетиці завадили стабілізації

Менше падіння в грудні порівняно з листопадом пояснюється, зокрема, "певною стабілізацією ситуації з енергопостачанням". "Втім подальші терористичні ракетні атаки з боку РФ завдали хоч і не критичних, втім пошкоджень (зокрема, енергетичній інфраструктурі), що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність", - пояснили в міністерстві.

Про значний негативний вплив ракетних ударів РФ по українській енергетиці на економічну ситуацію в країні мінекономіки заявляло ще в листопаді. Після падіння ВВП у II кварталі (квітні-червні) на 37,2 відсотка, в III кварталі (липні-вересні) ситуація дещо покращилася і він впав на 30,8 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Однак у жовтні через російські атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури України падіння ВВП прискорилося до 39 відсотків. Також тоді міністерство погіршило прогноз падіння ВВП за підсумками року з 32 до 33,2 відсотка.

Прогноз на 2023 рік

У державному бюджеті на 2023 рік закладений показник зростання ВВП на 3,2 відсотка. При цьому дефіцит держбюджету передбачається на рівні 38 мільярдів доларів, що становить 20,6 відсотка ВВП країни. Покрити його планують за рахунок допомоги від партнерів і міжнародних організацій.

За 10 місяців 2022 року Україна залучила від партнерів понад 31 мільярд доларів. У 2023 році лише країни Великої сімки планують надати Україні бюджетну підтримку у розмірі щонайменше 32 мільярди доларів (включно з макрофінансовою допомогою Європейського Союзу).

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