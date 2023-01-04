РФ використала близько 660 іранських "Шахедів" - ГУР

Росія вже використала приблизно 660іранських дронів "Шахед", тоді як законтрактовано на постачання з Ірану 1750 одиниць. Про це повідомив представник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню РБК-Україна , яке було опубліковане в середу, 4 січня.

"У них (РФ - Ред.) реально є проблеми з арсеналом, зокрема і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів "Шахедів". За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати", - розповів Скібіцький.

Зараз, за його словами, РФ очікує на чергову поставку, однак точна кількість безпілотників, яку вони можуть отримати, поки не відома. "Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу", - наголосив Скібіцький.

"Рій дронів з метою прорвати систему ППО"

Коментуючи питання щодо тактики застосування дронів, він зауважив, що "масований рій дронів спрямований на те, аби прорвати нашу систему ППО і влучити в об'єкти". "Якщо запускати малу кількість - 5-10 - не буде такого ефекту. І вони намагаються саме великою кількістю запускати у тому числі для прориву нашої системи ППО", - зазначив Скібіцький. Водночас війська РФ можуть використовувати різні висоти і різні напрямки для обходу протиповітряної оборони, а також змінювати райони запуску дронів, додав він. "Вони будуть намагатися прорватися до об'єктів", - сказав Скібіцький.

Залишки ракет у РФ

Для повітряних атак росіяни будуть застосувати як дрони-камікадзе, так і ракети: високоточні ракети Х-101, Х-555, "Калібри" та не високоточні Х-22 і С-300, наголосив Скібіцький. За підрахунками ГУР, росіяни мають орієнтовно 160 одиниць Х-22. "Це стара ракета, вона потребує обслуговування, можливо, ремонту, заправки рідкісним паливом тощо", - сказав Скібіцький.

Також, за його словами, РФ може виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць, а "Калібрів" - 15-20 штук. "Морського базування крилатих ракет "Калібр" у них є приблизно 60", - додав Скібіцький. Крім того, за даними ГУР, у РФ лишилося "не так уже й багато" ракет "Кинжал". "Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. "Кинжали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити", - наголосив Скібіцький.

Загалом, за нормативними документами, стратегічний запас від усієї кількості ракет має складати 30 відсотків, але РФ цей резерв уже пройшла з усіх видів: з "Іскандерів", "Калібрів", Х-101 та Х-555, підсумував Скібіцький. "Тобто у них уже запасів менше, ніж 30 відсотків. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів", - зазначив він.