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Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (ліворуч)
Україна очікує в січні отримати перший транш макрофінансової допомоги від ЄСФото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

18 мільярдів від ЄС: Україна очікує перший транш у січні

Степан Смишляєв
3 год. тому

Також Брюссель невдовзі надасть Києву енергоощадні лампи, шкільні автобуси, генератори та модульні будинки.

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Президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з очільницею Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у понеділок, 2 січня, заявив, що Україна в січні очікує надходження першого траншу з пакету макрофінансової допомоги Європейського Союзу на 2023 рік, загальний обсяг якого становить 18 мільярдів євро, повідомляється у Telegram-каналі президента.

Фон дер Ляєн своєю чергою запевнила, що ЄС продовжить "потужну" фінансову підтримку Києва. "Незабаром ми почнемо виплачувати наш пакет підтримки в розмірі 18 мільярдів євро щомісячними траншами", - написала вона в Twitter за підсумками розмови. Розмір першого траншу наразі не оприлюднюється.

Раніше Єврокомісія заявляла, що Київ отримуватиме щомісяця близько 1,5 мільярда євро, а натомість матиме проводити реформи для зміцнення верховенства права, ефективного врядування, боротьби з корупцією. Також передбачалося, що при наданні нового траншу європейські структури перевірятимуть, наскільки ефективно Україна впроваджуватиме реформи.

Фон дер Ляєн планує знову відвідати Київ

Також обидва лідери повідомили, що невдовзі Україна отримає від Євросоюзу і іншу допомогу, зокрема енергоощадні лампи, шкільні автобуси, генератори та модульні будинки.

За словами Зеленського, під час розмови вони "скоординували кроки щодо саміту Україна - ЄС", який запланований на 3 лютого.

Своєю чергою фон дер Ляєн висловила сподівання незабаром зустрітися з Зеленським в Україні. "ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки потрібно", - запевнила вона.

Читайте також: Країни G7 у 2023 році нададуть Україні 32 мільярда доларів бюджетної підтримки

Як європейці на генератори для українців збирають

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