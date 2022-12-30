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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис ШмигальФото: picture-alliance/ZUMAPRESS/ZUMA Wire/P. Gonchar
ЕкономікаУкраїна

Україна залучила понад 31 мільярд доларів від партнерів

Олександр Куницький
2 год. тому

За 10 місяців цього року Україна залучила понад 31 мільярд доларів від партнерів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Кабінет міністрів України у п'ятницю, 30 грудня, провів останнє в цьому році чергове засідання уряду. За його підсумками прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за 10 місяців цього року вдалося залучити понад 31 мільярд доларів від партнерів.

При цьому він нагадав, що завдяки перемовинам уряду й міністерства фінансів цього року вдалося відтермінувати всі платежі за зовнішнім боргом на два роки.

Водночас Шмигаль зауважив, що дві третіх коштів, які отримав державний бюджет - це внутрішній ресурс від податків, мит, облігацій. Зокрема, від продажу військових облігацій залучили 200 мільярдів гривень.

Міжнародна допомога Україні в 2023 році

Наступного року міністерство економіки України розраховує на отримання держаним бюджетом щонайменше 20 мільярдів доларів прямої макрофінансової підтримки. Саме з цієї суми побудований макропрогноз зі зростанням валового внутрішнього продукту (ВВП) на 3,2 відсотка.

Водночас дефіцит держбюджету в 2023 році передбачений на рівні 38 мільярдів доларів. Це 20,6 відсотка ВВП країни. Покрити його уряд планує за рахунок допомоги Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.

Читайте також: Країни G7 у 2023 році нададуть Україні 32 мільярда доларів бюджетної підтримки

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