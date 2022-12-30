За 10 місяців цього року Україна залучила понад 31 мільярд доларів від партнерів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 30 грудня, провів останнє в цьому році чергове засідання уряду. За його підсумками прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за 10 місяців цього року вдалося залучити понад 31 мільярд доларів від партнерів.

При цьому він нагадав, що завдяки перемовинам уряду й міністерства фінансів цього року вдалося відтермінувати всі платежі за зовнішнім боргом на два роки.

Водночас Шмигаль зауважив, що дві третіх коштів, які отримав державний бюджет - це внутрішній ресурс від податків, мит, облігацій. Зокрема, від продажу військових облігацій залучили 200 мільярдів гривень.

Міжнародна допомога Україні в 2023 році

Наступного року міністерство економіки України розраховує на отримання держаним бюджетом щонайменше 20 мільярдів доларів прямої макрофінансової підтримки. Саме з цієї суми побудований макропрогноз зі зростанням валового внутрішнього продукту (ВВП) на 3,2 відсотка.

Водночас дефіцит держбюджету в 2023 році передбачений на рівні 38 мільярдів доларів. Це 20,6 відсотка ВВП країни. Покрити його уряд планує за рахунок допомоги Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.

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