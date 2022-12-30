Україна залучила понад 31 мільярд доларів від партнерів
Олександр Куницький
2 год. тому
За 10 місяців цього року Україна залучила понад 31 мільярд доларів від партнерів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Кабінет міністрів України у п'ятницю, 30 грудня, провів останнє в цьому році чергове засідання уряду. За його підсумками прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за 10 місяців цього року вдалося залучити понад 31 мільярд доларів від партнерів.
Водночас Шмигаль зауважив, що дві третіх коштів, які отримав державний бюджет - це внутрішній ресурс від податків, мит, облігацій. Зокрема, від продажу військових облігацій залучили 200 мільярдів гривень.
Водночас дефіцит держбюджету в 2023 році передбачений на рівні 38 мільярдів доларів. Це 20,6 відсотка ВВП країни. Покрити його уряд планує за рахунок допомоги Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.