Україна просить відтермінувати виплати зовнішнього боргу

Кабінет міністрів України доручив міністерству фінансів домовитись з власниками українських єврооблігацій та ВВП-варантів про добровільне добровільно відтермінування виплат на наступні два роки, повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на урядові постанови №805 та №806.

Так, зокрема, мінфін повинен вмовити тримачів ВВП-варантів - цінних паперів, випущених у 2015 році та прив'язаних до темпів економічного зростання - відтермінувати виплати відсотків на 14 місяців, обмежити суму виплат у 2025 році до 0,5 відсотка ВВП за 2023 рік, а також надати право повного або часткового викупу паперів у 2024-2027 роках.

Щодо права на повний чи частковий викуп державою ВВП-варантів, то, як сказано у поставові, сума викупу має збільшитись на суму виплат, якщо вони заплановані. Також у документі сказано, що через продовження терміну обігу ВВП-варантів, останнім звітним роком стає 2039 рік, а кінцевою датою виплат - 2041. ВВП-варанти були випущені 2015 року під час реструктуризації державного боргу України.

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Пауза на шість мільярдів

Що ж до єврооблігацій, то уряд хоче відмовитись від виплати відсотків по ним на наступні 24 місяці.

В уряді заявляють, що в разі відмови кредиторів від пропозиції, Україна здійснюватиме виплати відповідно до чинних умов і не оголошуватиме дефолт. Згідно з постановами уряду, мінфін має домовитись з кредиторами до 15 серпня.

За даними мінфіну, в обігу нині перебувають 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю 17,3 мільярда доларів та 2,25 мільярда євро. До липня 2024 року держава має повністю погасити три випуски на загальну суму 3,2 мільярда доларів, а до того ж виплатити близько 3 мільярдів євро відсотків за всіма випусками.

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Партнери України закликають погодитись

У середу, 20 липня, на сайті міністерства фінансів Німеччини була опублікована заява кредиторів України - США, Британії, Німеччини, Франції, Канади, та низки інших країн, які закликали власників українських євробондів погодитися на пропозицію України про відтермінування їх погашення, а власників деривативів - пристати на зміни умов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Схвалення держателями облігацій та варантів пропозицій України означатиме суттєву підтримку уряду та народу України", - йдеться у заяві.

Країни-партнери також наголосили, що "мають наміри забезпечити узгоджену призупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року із можливим подовженням на рік".

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