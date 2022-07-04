Шольц закликав мешканців Німеччини бути готовими до затяжної інфляції

Німеччина має бути готовою до тривалого періоду інфляції. Про це заявив у понеділок, 4 липня, у Берліні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) після закінчення зустрічі з представниками профспілок, працедавцями та науковцями. За його словами, подолати поточну кризу за кілька місяців не вдасться. "Нинішня криза не завершиться за кілька місяців", - зазначив керівник уряду Німеччини, якого цитує інформагенція AFP. Причинами несприятливого економічного стану, на думку Шольца, стали розв'язана Росією війна проти України, наслідки пандемії коронавірусу та збої в ланцюжках поставок.

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Також канцлер ФРН наголосив на необхідності знайти інструменти реагування на зростання цін. На його думку, важливо послати суспільству сигнал: "Діятимемо спільно".

Уряд, профспілки та бізнес-асоціації мають шукати рішення узгоджено

Засідання 4 липня було присвячене питанню "узгоджених дій" уряду, профспілок та бізнес-асоціацій в умовах непростого стану економіки. Канцлер ФРН висловив упевненість, що на даному етапі "необхідно залишити уторовані шляхи". Зусилля влади будуть націлені на зниження реальних втрат доходів населення та на протидію розкручуванню цінової спіралі, пообіцяв Шольц. Учасники першої зустрічі зосередились на загальній оцінці ситуації. Найближчими тижнями вони вивчать конкретні способи реагування, передає агентство epd.

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На заході були присутні, зокрема, голова Об'єднання німецьких профспілок (DGB) Ясмін Фахімі (Yasmin Fahimi) та голова Федерального об'єднання спілок німецьких працедавців (BDA) Райнер Дульґер (Rainer Dulger). Крім канцлера ФРН, уряд представляли міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck), міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) та міністр праці та соціальних справ Губертус Гайль (Hubertus Heil).

Раніше, 3 липня, в інтерв'ю телеканалу ARD Шольц назвав "соціальною вибухівкою" стрімке підвищення цін на енергоносії. "Якщо раптом рахунок за опалення зросте на кілька сотень євро, то це буде сума, з якою багато хто не зможе впоратися. Це - соціальна вибухівка", - зазначив канцлер.