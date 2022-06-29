Канцлер ФРН Шольц пообіцяв і надалі постачати зброю Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Україні подальші постачання озброєнь для протистояння у війні, яку розв'язала Росія. Крім гуманітарної та фінансової допомоги, нададуть "зброю, якої Україна відчайдушно потребує", сказав він у середу, 29 червня, на саміті НАТО в Мадриді.

За словами Шольца, союзники Альянсу продовжуватимуть постачати озброєння "так довго і так інтенсивно, скільки це буде необхідно для того, щоб Україна могла захищати себе".

Напередодні міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) повідомила, що Німеччина передасть Україні ще три самохідні артилерійські установки (САУ) Panzerhaubitze 2000. Раніше Київ уже отримав сім таких установок від Берліна.

Швеція та Фінляндія "добре вписуються" в НАТО

Канцлер ФРН також привітав єдність членів НАТО щодо вступу до блоку Швеції та Фінляндії. "Це те, що дуже важливе для нас", - сказав Шольц, зазначивши, що "обидві країни дуже добре вписуються в наш Альянс".

Після кількох тижнів Туреччина зненацька відмовилася від своїх заперечень проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. За день до початку саміту в Мадриді три країни підписали спільний меморандум, в якому Анкара зобов'язується підтримувати прагнення Стокгольма та Гельсінкі до членства у Північноатлантичному Альянсі.

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