Німеччина вперше оприлюднила список військової підтримки України

Уряд Німеччини у вівторок, 21 червня, вперше оприлюднив перелік з інформацією щодо військової підтримки України. Як випливає з отриманого DW повідомлення пресслужби уряду, вирішено наблизити процедуру публікації даних до практики, поширеної у "найближчих союзників" Берліна, зокрема у США.

Так, на сайті уряду розміщено огляд військової допомоги, яку Німеччина надала або планує надати Україні. Перелік включає матеріали та зброю із запасів Бундесверу, а також постачання німецької збройової промисловості, які фінансувалися в рамках ініціативи федерального уряду з надання допомоги для забезпечення безпеки іноземних партнерів (Ertüchtigungsinitiative). Раніше було ухвалено рішення про її розширення до двох мільярдів євро.

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Перелік військової допомоги для України

Згідно зі списком, Німеччина планує передати Україні 30 самохідних артилерійських установок Gepard, 54 бронетранспортерів М113, неназвану кількість комплексів протиповітряної оборони IRIS-T SLM, 10 тисяч артилерійських снарядів, 53 тисячі протиповітряних снарядів, 5,8 мільйона патронів для стрілецької зброї, сім САУ Panzerhaubitzen 2000 разом із запчастинами (міністр оборони України Олексій Резніков 21 червня повідомив, що САУ вже передано - Ред.), п'ять тисяч шоломів, вісім мобільних систем радіозв'язку і тепловізорів, вісім розвідувальних дронів, десять броньованих авто, вісім пристроїв для захисту від дронів, чотири дистанційних пристрої з розмінування.

Крім того, Україна має отримати, зокрема, холодильники для медикаментів, 14 датчиків і "глушилок" для дронів, 10 протидронових гармат та 32 розвідувальних дрона. Також у списку згадуються: система протибатарейної боротьби COBRA, 80 пікапів Toyota, три реактивні системи залпового вогню MARS, аптечки, вантажівки тощо.

Зазначається, що з міркувань безпеки Німеччина не надає додаткову інформацію, зокрема, щодо умов і термінів передачі зброї.

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Надана допомога ФРН

Водночас вже наданий пакет допомоги Україні, серед іншого, включає три тисячі набоїв до ручного протитанкового гранатомета Panzerfaust 3, 14 900 протитанкових мін, 500 протиповітряних ракет Stinger, 2700 ПЗРК "Стріла". Також Україна отримала 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, запчастини для літаків МіГ-29, 30 бронемашин, 100 тисяч ручних грант, 23 тисячі шоломів, 12 електрогенератоів, 10 тисяч спальних мішків, 353 окуляри нічного бачення, пальне, 178 моторизованих транспортних засобів, сухпайки тощо.

Нагадаємо, після візиту в Україну канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив, що обіцяна зброя надійде до країни вчасно. Він заявив, що німецька військова галузь працює над цим.