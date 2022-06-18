Олаф Шольц: Обіцяна Україні зброя буде доставлена вчасно

Після візиту в Україну канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив, що обіцяна зброя надійде до країни вчасно. Він заявив, що галузь працює над цим, у коментарі агенції dpа у суботу, 18 червня. Зважаючи на важкі бої на сході України, найбільш необхідною наразі є артилерія.

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Але для того, щоб українські військові могли використовувати сучасні системи озброєння, вони спочатку мають пройти навчання, наголосив Шольц.

Також канцлер ФРН наголосив на тому, що прямі переговори з президентом Росії Путіним є "абсолютно необхідними" і анонсував нові.

Як повідомлялось, Шольц, а також президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибули до Києва. Під час візиту 16 червня європейські лідери також відвідали місто Ірпінь, яке сильно постраждало під час спроби наступу російських військ на Київ у березні.