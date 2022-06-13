 Зеленський закликав Шольца не сідати на шпагат між Україною і РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2022

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Новини

Зеленський закликав Шольца не сідати на шпагат між Україною і РФ

Український президент Володимир Зеленський хоче почути запевнення від німецького канцлера щодо підтримки України Берліном.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вимагає від канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) чіткішої позиції щодо війни в України. "Нам потрібна впевненість від канцлера Шольца, що Німеччина підтримує Україну. Він та його уряд мають визначитись", - сказав президент України в понеділок, 13 червня, в інтерв'ю телеканалу ZDF, повідомляє dpa.

"Не повинно бути спроб сісти на шпагат між Україною та відносинами з Росією", - додав Зеленський. Він констатував той факт, що Німеччина вирішила, що постачатиме Україні озброєння, пізніше, ніж деякі інші сусідні країни. 

Також в інтерв'ю Зеленський зауважив, що російському уряду байдуже на кількість загиблих у війні. "Їм байдуже, скільки триватиме війна. Бо вони зароблять гроші за рахунок енергоносіїв. Нам не все одно, що люди втрачають свої життя", - сказав президент.
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Можливий візит Шольца до Києва

У суботу, 11 червня, у ЗМІ з'явилась інформація про можливий спільний візит до Києва канцлера ФРН Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі. 

Станом на вечір понеділка Шольц не підтвердив інформацію про візит. "Я гадаю, що речник уряду сказав усе, що ми можемо наразі сказати з цього питання", - сказав він. Раніше речник федерального уряду не підтвердив і не спростував інформацію про те, що три глави держав і урядів разом мають відвідати Київ найближчими днями.

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Натомість перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель підтвердив у коментарі "Суспільному" у понеділок, що президент Франції Емманюель Макрон планує приїхати до Києва 15 червня. Утім, візит поки що "не підтверджено на 100 відсотків", уточнив він. На вівторок, 14 червня, заплановано поїздку Макрона до Румунії ,яка межує з Україною

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