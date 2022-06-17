Макрон, Шольц і Драгі могли закликати Зеленського до переговорів з Путіним - Welt

Під час візиту до Києва глав держав та урядів Франції, Німеччини, Італії та Румунії президента України Володимира Зеленського могли закликати до перемовин з Володимиром Путіним. Таке припущення зробили автори статті, опублікованої у четвер, 16 червня, німецьким виданням Die Welt.

Як зазначається в публікації, такий заклик до Зеленського європейські лідери могли озвучити за зачиненими дверима в обмін на оголошену ними підтримку прагнення України отримати вже цього року статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

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Нині європейські країни вкрай потерпають від наслідків війни Росії проти України, до того ж економічні збитки щодня лише зростають і їх стає дедалі важче покривати. Приміром, останнім часом значно сповільнилися темпи економічного зростання, а інфляція досягла рекордного рівня. Особливо зацікавленими в швидкому закінченні війни є Франція й Італія, зазначають автори статті. Приміром, існує загроза, що Італія може перетворитися в істотну проблему для всього ЄС через украй високий розмір держборгу, що за прогнозами вже 2023 року може досягти 148 відсотків ВВП країни. А з огляду на оголошений європейським регулятором ЄЦБ курс на політику підвищення облікової ставки, такий розмір держборгу може стати непідйомним навіть для італійської економіки.

Як повідомлялося, 16 червня ФРН, Франція, Італія та Румунія підтримали "негайне" надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Згідно з заявою президента Франції Еммануеля Макрона, цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою. До того ж буде врахована ситуація на Балканах і в сусідньому регіоні, зокрема в Молдові, наголосив Макрон на спільній пресконференції у Києві.

Щодо Зеленського, то тоді ж він сказав, що мета РФ полягає в тому, аби зламати Україну та зламати Європу загалом.