Bloomberg: У Росії вперше за 100 років настав дефолт за зовнішнім боргом

У ніч на 27 червня в Росії вперше з 1918 року стався дефолт із зовнішнього боргу, оскільки минув пільговий період для виплати близько 100 мільйонів доларів прострочених платежів за держоблігаціями, повідомляє агентство Bloomberg у понеділок, 27 червня.

Офіційного оголошення дефолту не станеться. Зазвичай це роблять міжнародні рейтингові агенції, але всі вони призупинили свою діяльність у Росії, зазначає Bloomberg. При цьому з таким оголошенням могли виступити власники бондів, але вони поки що намагаються оцінити, які шанси повернути всі чи хоча б частину своїх грошей, пише агентство. Для оголошення дефолту кредиторами необхідно, щоб із цим погодилася чверть утримувачів облігацій.

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Це - перший дефолт Росії із зовнішнього боргу з 1918 року, коли більшовики відмовилися від боргів царського режиму, пише Bloomberg.

Росія має гроші, але вона не може їх переказати

У квітні мінфін США не подовжив тимчасову ліцензію, що робила виняток із санкцій і дозволяла власникам російських облігацій отримувати платежі від Росії. Термін дії цієї ліцензії спливав 25 травня. До вечора 27 травня власники російських євробондів не отримали купонних виплат майже на 100 мільйонів доларів, після чого почався відлік 30 днів до оголошення дефолту за цими платежами.

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Через санкції британський Citibank відмовився виконувати функції платіжного агента з російських доларових випусків. Тож мінфін РФ передав ці функції Національному розрахунковому депозитарію (НРД), вніс кошти на рахунок та заявив, що виконав усі зобов'язання. Пізніше НРД потрапив до шостого пакета санкцій ЄС. У Кремлі це рішення назвали спробою Брюсселя підштовхнути Росію до "штучного дефолту". 22 червня президент Росії Володимир Путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань із зовнішнього боргу Росії у валюті, що передбачає здійснення таких виплат у рублях.

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Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов минулого тижня заявив, що "створення штучних перешкод для Російської Федерації з обслуговування державного зовнішнього боргу потрібно для того, щоб повісити ярлик "дефолт". "Заявити можна будь-що, і ярлик спробувати повісити. Але всі, хто розуміється, розуміють, що ніякий це не дефолт. Чесно кажучи, вся ця ситуація виглядає фарсом", - заявив Сілуанов.

Маркер перетворення країни на вигнанця

"Це дуже, дуже рідкісна ситуація, коли інший уряд змушує країну оголосити дефолт, хоча в неї в іншій ситуації були б кошти для виплат", - сказав Bloomberg старший аналітик суверенних держав у Loomis Sayles & Company LP Хасан Малік.

Bloomberg називає "подію дефолту" радше символічною для російської економки та росіян, які "переживають двозначну інфляцію і найгірший економічний спад за останні роки". "Це похмурий маркер швидкого перетворення країни на економічного, фінансового та політичного вигнанця", - констатує агентство.

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