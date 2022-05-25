США не продовжили ліцензію на обслуговування держборгу РФ

Міністерство фінансів США не продовжило дію генеральної ліцензії 9С, яка дозволяє власникам російських суверенних облігацій отримувати доларові платежі з обслуговування цих паперів та погашення боргу. Відповідну заяву пресслужба американського мінфіну опублікувала 24 травня. Дія ліцензії закінчилася в середу, 25 травня о 07.01 за київським часом, повідомляє агенція Reuters.

Санкції, запроваджені Заходом після російського повномасштабного військового вторгнення в Україну, забороняють операції з російським мінфіном, Центробанком чи Фондом національного добробуту. Проте Управління з контролю за іноземними активами США 2 березня зробило виняток для отримання виплати відсотків та дивідендів у рамках погашення заборгованості та виплат акціонерам. Ця ліцензія дозволяла РФ платити за суверенним боргом громадянам США в умовах санкцій. Це допомагало Москві запобігти дефолту по своєму державному боргу. Анулювання ліцензії мало би пришвидшити дефолт РФ.

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РФ змогла уникнути дефолту за євробондами "в останній момент"

Минулого разу Росії вдалося уникнути дефолту з зовнішнього боргу в іноземній валюті за лічені години до закінчення пільгового періоду. За даними агентства Bloomberg від 3 травня, інвестори почали отримувати виплати в доларах за двома випусками суверенних єврооблігацій, які мали бути погашені до 4 квітня, але щодо яких діяв 30-денний пільговий період.

Якби 4 травня власники облігацій зовнішньої позики Росії не отримали виплати в доларах, вони могли б активувати кредитні дефолтні свопи - контракти, які гарантують, що інвестор поверне собі більшу частину коштів у разі дефолту позичальника. Таких контрактів, пов'язаних із зовнішніми зобов'язаннями Росії, укладено вже загалом на шість мільярдів доларів.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов 18 травня в черговий раз заявив про намір платити за державним зовнішнім боргом у рублях, якщо ліцензія, яка дозволяє обслуговувати його в доларах, не буде продовжена. Раніше Сілуанов заявляв, що російський мінфін готовий звернутися до суду, якщо іноземні держави оголосять Росію банкрутом.

За даними Bloomberg, після 25 травня і до кінця 2022 року Росії буде необхідно зробити виплати за зовнішніми суверенними облігаціями на суму майже два мільярда доларів. Тим часом 27 травня Росія має провести виплату за облігаціями зі строком погашення у 2026 та 2036 роках.

