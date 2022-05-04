 Росія змогла уникнути дефолту за євробондами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2022

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Новини

Росія змогла уникнути дефолту за євробондами

Незадовго до терміну погашення євробондів Росія здійснила виплати за ними. Таким чином, Москві вдалося уникнути дефолту за зовнішнім боргом.

Росії вдалося уникнути дефолту

Росії вдалося уникнути дефолту із зовнішнього боргу в іноземній валюті за лічені години до закінчення пільгового періоду, повідомило Bloomberg у вівторок, 3 травня. За даними агентства, інвестори почали отримувати виплати в доларах за двома випусками суверенних єврооблігацій, які мали бути погашені до 4 квітня, але щодо яких діяв 30-денний пільговий період.

За інформацією Bloomberg, європейські клірингові центри опрацювали платіж від російського міністерства фінансів на 650 мільйонів доларів за 11 годин до закінчення пільгового періоду, після чого ці кошти почали розподіляти серед власників євробондів "Росія-2022" та "Росія-2042". Мінфін США схвалив транзакцію, оскільки виплати здійснювалися із внутрішньої валютної виручки, а не за рахунок заморожених міжнародних резервів.

Санкції завадили Росії використати міжнародні резерви

Через жорсткі санкції на початку квітня Росія не змогла скористатися для погашення боргу міжнародними резервами, тож спробувала, порушуючи правила, погасити в рублях євробонди, номіновані в доларах.

Наступна критична дата - 25 травня, коли спливає термін дії ліцензії Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), що дозволяє виплачувати відсотки власникам російських облігацій. А 27 травня має бути проведена виплата за облігаціями зі строком погашення у 2026 та 2036 роках.

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Якби 4 травня власники облігацій зовнішньої позики Росії не отримали виплати в доларах, вони могли б активувати кредитні дефолтні свопи - контракти, які гарантують, що інвестор поверне собі більшу частину коштів у разі дефолту позичальника. Таких контрактів, пов'язаних із зовнішніми зобов'язаннями Росії, укладено вже загалом на 6 мільярдів доларів. З початку війни Росії проти України вартість таких контрактів стрімко зросла.

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