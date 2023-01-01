2023 рік буде складнішим для світової економіки - голова МВФ

Послаблення активності у трьох основних центрах глобального зростання - США, ЄС і Китаї - призведе до складнішої ситуації у світовій економіці в 2023 році, прогнозує голова МВФ.

2023 рік для більшої частини світової економіки буде складнішим, ніж 2022 рік, третина держав по всьому світу може стикнутися з рецесією. Про це сказала директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва в ефірі каналу CBS у неділю, 1 січня, повідомляє Reuters.

"Чому? Тому що три великі економіки - США, ЄС і Китай - уповільнюються одночасно", - зазначила вона.

За її словами, економічне зростання Китаю вперше за 40 років може бути "на рівні або нижче глобального зростання". Це обумовлено, зокрема, спалахами COVID-19, які були зафіксовані в країні наприкінці 2022 року, і у найближчі місяці, ймовірно, ще більше вдарять по її економіці.

"Протягом наступних кількох місяців ситуація для Китаю буде важкою, і вплив на китайське зростання буде негативним, вплив на регіон буде негативним, вплив на глобальне зростання буде негативним", - зауважила голова Фонду.

У жовтневому прогнозі МВФ передбачав зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) Китаю у 2022 році на рівні 3,2 відсотка - на рівні з глобальним прогнозом Фонду на минулий рік. При цьому очікувалося, що в 2023 році воно прискориться до 4,4 відсотка, тоді як світова активність ще більше сповільниться. Однак останні коментарі Георгієвої свідчать про те, що МВФ може переглянути свій прогноз.

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Економіка США "найбільш стійка"

Водночас Георгієва зауважила, що на відміну від інших країн, економіка США в 2023 році може уникнути спаду. "США найбільш стійкі, - сказала вона. - Можуть уникнути рецесії. Ми бачимо, що ринок праці залишається досить сильним".

Проте, зважаючи на те, що минулого року інфляція в США сягнула найвищих рівнів за чотири десятиліття, Федеральній резервній системі країни може не вдатися повернути зростання цін до цільового рівня у два відсотки. "Якщо ринок праці дуже сильний, ФРС, можливо, доведеться довше підтримувати жорсткі процентні ставки, щоб знизити інфляцію", - вважає голова МВФ.

Минулого року ФРС США довелося підвищувати базову ставку. Протягом року вона майже з нуля досягла показника у діапазоні 4,25-4,5 відсотка, посадовці ФРС прогнозували, що у 2023 році вона, ймовірно, перевищить позначку в п'ять відсотків, зауважує Reuters.

Половина ЄС може увійти в рецесію

За словами голови МВФ, цього року ЄС відчуватиме наслідки війни Росії проти України, які вже негативно вплинули на його економіку. "Половина ЄС буде в рецесії наступного року", - спрогнозувала вона.

Георгієва також попередила про загальносвітове підвищення витрат через перебудову ланцюжків постачань, обумовлених пандемією коронавірусу. "Виробники можуть не гнатися за найдешевшою робочою силою та сировиною, а балансувати між вартістю продукції та стійкістю бізнесу. Це може підвищити рівень витрат", - сказала вона.

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