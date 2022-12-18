  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Прапор Німеччини
Прапор НімеччиниФото: Achille Abboud/IMAGO
ЕкономікаНімеччина

МВФ попередив ФРН про необхідність термінової модернізації

Даниїл Сотников | Аліна Коломієць
2 год. тому

Щоб скоротити серйозне відставання у багатьох ключових галузях економіки, Німеччині потрібна програма масштабних інвестицій, вважають у МВФ.

https://p.dw.com/p/4L88S

Німеччині необхідна масштабна програма державних інвестицій, щоб скоротити відставання в багатьох сферах і стати привабливою для бізнесу, заявив директор європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Альфред Каммер (Alfred Kammer) в інтерв'ю журналу Der Spiegel у неділю, 18 грудня.

За його словами, МВФ стурбований значними проблемами Німеччини у питаннях енергетики, інфраструктури, кваліфікованої робочої сили чи цифровізації. "Всюди ФРН відстала", - констатував Каммер.

У Німеччини "безперечно серйозні поточні проблеми", і країна особливо постраждала від мінливої глобалізації, заявив він. Як пріоритетні напрямки Каммер виділив розширення широкосмугового зв'язку, цифрове адміністрування та досягнення енергетичного суверенітету. Має сенс також звернути увагу на функціонування швидкісних поїздів, автомагістралей та портів, а також освітню програму, яка дозволяє людям швидше та гнучкіше змінювати сфери діяльності.

Читайте також: Німецький ринок праці стане привабливішим для іноземців

Масштабні інвестиції не можна відкладати

Окрім того, "звичайно, необхідні додаткові зусилля щодо захисту клімату", підкреслив Каммер, назвавши поточну кризу "тривожним дзвінком для нової, зеленої економіки в Німеччині". При цьому він наголосив на перевазі ФРН у тому, що її державний бюджет "все ще в кращому фінансовому стані", ніж у багатьох інших країнах.

З Каммером погодилися й інші економісти, опитані Der Spiegel. "Структурні зміни необхідні практично у всіх сферах", - заявив голова Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher). За його словами, масштабні додаткові інвестиції необхідні зараз, а не за декілька років.

Читайте також: Економіка ФРН у третьому кварталі зросла на 0,4 відсотка

Економіст Олівер Гольтемеллер (Oliver Holtemöller) з Інституту економічного аналізу імені Лейбніца в Галле окремо наголосив на серйозних недоліках у цифровізації. У цьому питанні Німеччина "тільки посередині у міжнародному плані". Як приклад, Голтемеллер згадав, що МВФ все ще отримує від федеральних міністерств факси.

Деіндустріалізація в Німеччині

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

Аргентина обіграла Францію у фіналі ЧС з футболу у Катарі

Спорт48 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські військові під час боїв навколо Бахмута

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Конфлікти16 грудня 2022 р.
Марка "Русскій воєнний корабль іді..." залишається найпопулярнішою

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Суспільство16 грудня 2022 р.
Українські біженці в Берліні

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Політика16 грудня 2022 р.
Колишня Віце-президентка Європарламенту Єва Кайлі на зустрічі з міністром праці Катару Алі бін Саміхом Аль Маррі

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Політика16 грудня 2022 р.
Найпростіше грітися у час блекаутів тим, у кого в хаті ще залишились грубки на дровах чи вугіллі

Без тепла й світла: як українці призвичаїлись до нових умов

Без тепла й світла: як українці призвичаїлись до нових умов

Суспільство16 грудня 2022 р.
Український клас у Берліні

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Освіта15 грудня 2022 р.
На головну сторінку