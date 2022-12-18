МВФ попередив ФРН про необхідність термінової модернізації

Німеччині необхідна масштабна програма державних інвестицій, щоб скоротити відставання в багатьох сферах і стати привабливою для бізнесу, заявив директор європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Альфред Каммер (Alfred Kammer) в інтерв'ю журналу Der Spiegel у неділю, 18 грудня.

За його словами, МВФ стурбований значними проблемами Німеччини у питаннях енергетики, інфраструктури, кваліфікованої робочої сили чи цифровізації. "Всюди ФРН відстала", - констатував Каммер.

У Німеччини "безперечно серйозні поточні проблеми", і країна особливо постраждала від мінливої глобалізації, заявив він. Як пріоритетні напрямки Каммер виділив розширення широкосмугового зв'язку, цифрове адміністрування та досягнення енергетичного суверенітету. Має сенс також звернути увагу на функціонування швидкісних поїздів, автомагістралей та портів, а також освітню програму, яка дозволяє людям швидше та гнучкіше змінювати сфери діяльності.

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Масштабні інвестиції не можна відкладати

Окрім того, "звичайно, необхідні додаткові зусилля щодо захисту клімату", підкреслив Каммер, назвавши поточну кризу "тривожним дзвінком для нової, зеленої економіки в Німеччині". При цьому він наголосив на перевазі ФРН у тому, що її державний бюджет "все ще в кращому фінансовому стані", ніж у багатьох інших країнах.

З Каммером погодилися й інші економісти, опитані Der Spiegel. "Структурні зміни необхідні практично у всіх сферах", - заявив голова Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher). За його словами, масштабні додаткові інвестиції необхідні зараз, а не за декілька років.

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Економіст Олівер Гольтемеллер (Oliver Holtemöller) з Інституту економічного аналізу імені Лейбніца в Галле окремо наголосив на серйозних недоліках у цифровізації. У цьому питанні Німеччина "тільки посередині у міжнародному плані". Як приклад, Голтемеллер згадав, що МВФ все ще отримує від федеральних міністерств факси.