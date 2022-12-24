У Китаї понад 200 мільйонів людей інфіковані COVID-19 - ЗМІ

Згідно з неофіційними даними, у КНР зараз інфіковано 248 мільйонів осіб. За офіційними даними, зареєстровано лише 62 тисячі нових випадків коронавірусу.

У Китаї, за даними ЗМІ, за перші три тижні грудня інфіковано 248 мільйонів осіб або 18 відсотків населення країни. Лише 20 грудня коронавірусом заразилися 37 мільйонів осіб, згідно з нотатками з засідання Національної комісії охорони здоров'я в Пекіні від 21 грудня, які з'явилися в соцмережах у суботу, 24 грудня. Особи, які брали участь у засіданні, в інтерв'ю агентству Bloomberg та газеті The Financial Times (FT) підтвердили ці дані.

Як повідомляє FT, відповідні оцінки озвучив заступник директора китайського відомства охорони здоров'я Сунь Ян. За його словами, коронавірус продовжує стрімко поширюватися серед населення Китаю - інфіковано вже понад половину 81-мільйонного населення провінції Сичуань.

Офіційні дані викликають великі сумніви

Тим часом, за офіційними даними, за перші три тижні грудня у всьому Китаї зареєстровано лише 62 тисячі нових заражень. У той час, як китайські лікарні переповнені, а крематорії не справляються зі спалюванням трупів, офіційні цифри вже давно не відображають реальних масштабів епідемії в КНР, зазначає агентство dpa. За оцінками експертів, від COVID-19 у Китаї померли вже сотні тисяч людей.

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Влада КНР повідомила, що 24 грудня в країні було зафіксовано 4128 нових випадків коронавірусної інфекції (напередодні - 3761). Про нові летальні випадки не повідомляється. Офіційно жертвами COVID-19, як і раніше, вважається лише 5241 людина.

Китай після майже трьох років локдаунів, примусових карантинів, відстеження контактів інфікованих та масових протестів 7 грудня несподівано відмовився від жорсткої політики нульової толерантності до COVID-19. Влада обґрунтувала це тим, що нові різновиди омікрон-варіанту коронавірусу вже не призводять до тяжких випадків захворювання.