Китай припиняє дію додатку для відстеження переміщень

Цей крок є частиною зусиль Пекіна у нампрямку відмови від суперечливої стратегії "нульового COVID-19", що викликала широке невдоволення громадськості та навіть спровокувала протести в деяких містах.

У зв'язку з поточним послабленням заходів проти короновірусу влада Китаю оголосила в понеділок, 12 грудня, про закриття свого основного додатку для відстеження переміщень, повідомляє агенство АFP. Після скасування масових локдаунів та інших послаблень інтернет-спільнота Китаю привітала припинення дії застосунку як ще один крок на шляху до повернення до нормального життя. Експерти, однак, застерігають, що кількість захворювань на коронавірусну хворобу в країні росте.

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За повідомленнями влади, 13 грудня загальнонаціональний додаток Corona, який використовує сигнали мобільних телефонів для перевірки того, чи були користувачі в зоні ризику, буде відключений остаточно. Протягом двох з половиною років він був центральним елементом жорсткої політики нульової толерантності до COVID китайського уряду. Мільйони людей покладалися на його зелену стрілку, щоб подорожувати між провінціями, відвідувати заходи або торговельні центри, або входити в громадські місця.

Попри те, що на місцевому рівні й надалі існує чимало подібних додатків, багато користувачів святкують майбутнє відключення в онлайн-сервісах. Багато хто виклав скріншоти своїх останніх входів в систему. Проте інших турбує, що буде з масами зібраних даних.

Згортання жорсткої стратегії

Китай почав відходити від своєї суворої політики нульової толерантності до COVID в листопаді після загальнонаціональних протестів і падіння обсягів зовнішньої торгівлі. По всій країні вже послаблені або навіть скасовані карантинні правила та вимоги до тестування, закінчилися масові локдауни.

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Уряд отримує величезну вигоду від згортання своєї жорсткої стратегії, як в економічному, так і в політичному плані, вважає експертка з технологій Кендра Шефер з дослідницької консалтингової компанії Trivium China. Для органів влади те, що вони більше не можуть використовувати додаток "для затримання певних осіб вдома під приводом громадської безпеки" не так уже й проблематично.

Нова хвиля коронавірусу

Стрімке згортання китайсьим керівництвом обмежувальних заходів також означає, що зараз країна стикається з хвилею коронавірусу, до якої вона практично не готова: мільйони людей похилого віку досі не повністю вакциновані, а недофінансовані лікарні не мають змоги прийняти велику кількість пацієнтів. В середньому, для 10 000 пацієнтів доступне одне ліжко інтенсивної терапії, застергли минулого тижня в Національній комісії з охорони здоров'я.

Крім того, провідний експерт з питань COVID-19 Чжун Наньшань зазначив, що останні офіційні повідомлення про зниження захворюваності не відповідають дійсності, оскільки багато людей більше не проходять тестування. Насправді, варіант "Омікрон" швидко поширюється по всій країні, застеріг експерт в коментарі для державних ЗМІ.

У понеділок Китай офіційно озвучив близько 8 500 нових випадків захворювання, внаслідок чого загальна кількість хворих у країні досягла 365 312 - більш ніж удвічі більше, ніж 1 жовтня.