У Китаї тривають протести через коронавірусний локдаун

У Китаї, влада якого проводить політику нульової терпимості до коронавірусу, не вщухають масові протести проти локдаунів.

У столиці Китаю Пекіні та багатьох інших містах у ніч на понеділок, 28 листопада, тривали масові протести проти жорстоких обмежувальних заходів, які влада країни пояснює боротьбою з коронавірусом SARS-CoV-2.

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У Пекіні протестувальники вийшли на вулиці в районі дипломатичного кварталу, в руках багато хто з них тримав білі аркуші паперу як символ протесту проти цензури в країні, повідомляє агентство dpa. Учасники акцій скандували: "Скасуйте карантин" та "Ми не хочемо ПЛР-тестів, ми хочемо свободу". Задіяли поліцію, точна кількість затриманих невідома.

Марші протесту пройшли і в інших мегаполісах Китаю: Шанхаї, Ченду, Чунціні, Ухані та Нанкіні. Невдоволення зростає і в університетах, соціальні мережі були переповнені відеозаписами, які швидко видалили цензори, пише dpa.

Це - найбільші протести в Китаї з часів демократичного руху 1989 року, який був жорстоко придушений військовими 4 червня того ж року і став відомим як "бійня на площі Тяньаньмень", зазначає агентство.

BBC повідомила про побиття свого кореспондента у Шанхаї

При висвітленні протестів у Шанхаї поліція затримала та побила кореспондента британської мовної корпорації BBC Ед Лоуренса, повідомила сама корпорація. За її даними, журналіста було побито. Крім того, на Лоуренса одягли наручники та протримали кілька годин до звільнення, зазначила ВВС.

Офіційний Пекін ніяк не прокоментував інцидент, зазначили у службі. У поліції заявили, що затримали журналіста, щоб він не заразився у натовпі коронавірусом. "Ми не вважаємо це достовірним поясненням", - наголошується у повідомленні ВВС.

Протести почалися після пожежі у Сіньцзяні

Влада Китаю веде так звану політику нульової толерантності до коронавірусу: у містах блокуються цілі квартали, люди, які контактували із зараженими, примусово вирушають на карантин, інфікованих ізолюють у лікарнях, кордони країни залишаються фактично закритими.

Протести розпочалися після пожежі в одному з житлових будинків у місті Урумчі у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР. Внаслідок займання ввечері 24 листопада загинули щонайменше десять осіб, ще дев'ять отримали травми. Як зазначали очевидці, люди не змогли врятуватися, оскільки двері квартир були заблоковані через локдаун, а обмежувальні заходи заважали роботі рятувальників. Влада Китаю відкидає цю інформацію.