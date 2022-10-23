Третій термін: Сі Цзіньпіна переобрали генсеком Компартії

Голову КНР Сі Цзіньпіна переобрали на посаду генсека ЦК Комуністичної партії Китаю на третій п'ятирічний термін. До нового складу постійного комітету Політбюро Компартії Китаю увійшли семеро людей.

Голову КНР Сі Цзіньпіна переобрали на посаду генерального секретаря Центрального комітету (ЦК) Комуністичної партії Китаю (КПК) на третій п'ятирічний термін. На своєму першому пленарному засіданні в неділю, 23 жовтня, ЦК 20 скликання, як і очікувалося, проголосував за збереження 69-річного Сі на цій посаді.

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Сі Цзіньпін також втретє поспіль обійняв посаду голови Військової ради ЦК КПК. Тим часом обмеження у два терміни продовжують діяти щодо інших членів китайського керівництва.

Напередодні партійний з'їзд, який проводиться раз на п'ять років, схвалив закріплення ідеології Сі та його постійної ролі лідера у статуті партії та зажадав беззастережної лояльності йому.

Новий склад Політбюро Компартії Китаю

До нового складу постійного комітету Політбюро Компартії Китаю увійшли семеро людей. Троє політиків, включно з чинним генсеком, зберегли свої місця, четверо - зайняли їх уперше.

Членом ЦК Політбюро став, зокрема, голова міськкому КПК Шанхаю Лі Цян. Несподіваний вибір 63-річного Лі Цяна може свідчити, що він, ймовірно, стане новим главою уряду у березні, зазначає агентство dpa. Керівник мегаполісу на сході Китаю раніше опинився під вогнем критики через двомісячний локдаун у місті на тлі пандемії коронавірусу, що спочатку ставило під сумнів його нинішнє призначення. Тепер, за оцінками експертів, він знову увійшов до внутрішнього кола влади.

Натомість прем'єра Держради, 67-річної Лі Кецяна, який піде у відставку у березні 2023 року, немає у новому складі Політбюро.

Серед членів, які зберегли свої місця - секретар Центральної комісії КПК з перевірки дисципліни Чжао Лецзі та голова ЦК КПК з керівництва діяльністю у галузі зміцнення духовної культури Ван Хунін.

Вперше до ПОлітбюро було обрано голову парткому провінції КПК Гуандун Лі Сі, голову Пекінського міськкому КПК Цая Ці та начальника канцелярії ЦК КПК Діна Сюесяна. Крім того, вперше за 25 років у Політбюро немає жінок.

Ху Цзіньтао - зненацька вивели з трибуни на закритті 20-го з'їзду

Напередодні, 22 жовтня, колишнього лідера Комуністичної партії Китаю (КПК) та попередника Сі Ціньпіна на посаді голови КНР - 79-річного Ху Цзіньтао - несподівано вивели з трибуни на закритті 20-го з'їзду КПК у Будинку народних зборів у Пекіні.

До ексголови КНР підійшов спочатку один, а потім і другий співробітник у медичних масках та цивільному одязі. Ху Цзіньтао спробував заговорити із Сі Циньпіном та з прем'єром Держради КНР Лі Кецяном. Потім він все ж підвівся з місця і, проходячи повз Сі, спробував торкнутися його плеча і знову звернути на себе увагу.

Причин того, що сталося, офіційно не пояснили. Ху Цзіньтао виступає за модель "колективного" керівництва з представниками різних фракцій та з обмеженнями за віком та термінами.

Близько 2300 делегатів ухвалили поправки до партійного статуту наприкінці тижневого з'їзду партії в Будинку народних зборів у Пекіні. Мета змін - продемонструвати верховенство Сі та його політичних ідей у ​​КПК, а також зберегти владу партії у Китаї.