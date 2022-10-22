Сі цементує владу: з'їзд КПК закріпив його центральну роль

Комуністична партія Китаю за підсумками з'їзду в Пекіні закріпила верховенство Сі Цзіньпіна та його політичних ідей у ​​КПК, а також центральну владу партії у Китаї.

Комуністична партія Китаю (КПК) закріпила центральну роль генерального секретаря Центрального комітету (ЦК) КПК, голови КНР Сі Цзіньпіна. Відповідні поправки до статуту партії схвалили у суботу, 22 жовтня, за підсумками XX з'їзду КПК. Їхня мета - продемонструвати верховенство Сі та його політичних ідей у ​​КПК, а також зберегти владу партії в Китаї.

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З'їзд також затвердив склад Центрального комітету КПК 20-го скликання. У неділю, 23 жовтня, пленум призначить новий склад Політбюро ЦК та Постійного комітету Політбюро. Очікується, що 69-річного Сі затвердять на третій п'ятирічний термін на посаді генсека ЦК КПК всупереч чинним обмеженням у два терміни, які продовжують діяти щодо інших членів китайського керівництва.

Близько 2300 делегатів ухвалили поправки наприкінці тижневого з'їзду партії у Будинку народних зборів у Пекіні. У резолюції йдеться, що завдяки Сі - як "ядру ЦК" - та його теоріям партія змогла подолати протиріччя та проблеми країни. У документі наголошується, що партія та Китай зіткнулися із серйозними викликами, які не мають аналогів у світі. У зв'язку з цим з'їзд ухвалив рішення про зміцнення армії та перетворення її на "збройні сили світового класу". Крім того, було наголошено на необхідності рішучої боротьби "з силами незалежності" на Тайвані.

Попередника Сі - Ху Цзіньтао - вивели з трибуни

Наприкінці з’їзду стався інцидент, на який звернули увагу інформагентства. Так, 79-річного попереднього лідера партії та держави Ху Цзіньтао двоє розпорядників вивели з трибуни, з його місця поряд із Сі Цзіньпіном, повідомило агентство dpa. Ху, який передав свою посаду наступнику в 2012 році, виступає за модель "колективного" керівництва з представниками різних фракцій та з обмеженнями за віком та термінами, які Сі хоче скасувати.

Крім того, прем'єр Держради КНР Лі Кецян та ще троє членів Постійного комітету політбюро не увійшли до нового складу Центрального комітету 20-го скликання Комуністичної партії, передало агентство Xinhua.

Раніше, 16 жовтня, на відкритті з'їзду Комуністичної партії Китаю (КПК) голова КНР Сі Цзіньпін погрожував Тайваню військовою силою. Китай прагне мирного "возз'єднання", але "ми ніколи не візьмемо на себе зобов'язання відмовитися від застосування сили. Китайське керівництво збереже опцію для вживання всіх необхідних заходів", заявив Сі.